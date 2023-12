Victoria: cruce entre la intendenta Castagnino y el exintendente Maioco por el estado de la comuna

A través de un video, la intendenta de Victoria Isa Castagnino informó a la ciudadanía el estado de desfinanciamiento en que recibieron la comuna de la gestión de Domingo Maiocco pero el exintendente no tardó en contestarle. En un comunicado la trató de mentirosa, dio una larga explicación de cómo dejó las arcas y los bienes municipales y sostuvo: “Ya no estamos en campaña”.

En tanto explicó que el gasto en horas extras se incrementó en forma desmedida y, de un monto de $3.780.715 en enero de 2023 se pasó a $19.209.621 en noviembre.

“El crédito en dólares contraído (cuyo primer vencimiento del próximo año es en febrero de 2024), ha aumentado considerablemente en pesos por la devaluación del actual gobierno nacional (de 57.686.690 pesos al 12 de diciembre pasó a 115.229.344 pesos al 13 de diciembre). En la entrevista con el anterior intendente se informó a la actual gestión que contaban con los dólares requeridos para cumplir con el pago del crédito, pero sin justificativo alguno y con total irresponsabilidad fueron vendidos a cuatro días de finalizar la gestión, ocasionando una alarmante situación”, describió.

Castagnino indicó además que las certificaciones de deuda fueron significativamente demoradas, ocasionando una pérdida de $8.267.215.

Sumado a esto, se debe señalar lo deficitario que significa el estacionamiento medido, ya que en noviembre arrojó una pérdida de unos $2.417.953 pesos, con conocimiento de la intendencia sin que se tomaran cartas en el asunto.

Victoria Terminal Isa Castagnino Domingo Maiocco 1.jpg

Máquinas deterioradas y obras mal hechas

En la Secretaría de Planeamiento se ha encontrado que la planta vial tiene un deterioro total de herramientas por falta de mantenimiento. Además, hay una flota de camiones totalmente desintegrada, la cual obstaculiza el funcionamiento operativo (acarreo de tierra, piedra, etc.). En este sentido, se pudo reparar uno de los camiones, por lo que actualmente se cuenta con dos unidades disponibles. A esto hay que sumarle un stock de materiales deficitario, por lo que se realizó una compra valuada en $35 millones para asfalto y $6 millones para productos áridos (arena, piedra) a fin de comenzar con tareas de bacheo de numerosas calles de la ciudad.

En el Corralón municipal se encontró un parque de maquinarias fuera de servicio (camiones, camionetas, utilitarios de menor carga), tanto para obras como para el traslado de personal. Hay tractores y camiones desmantelados y maquinaria pesada a reparar.

Es llamativo que, en la Nueva Terminal de Ómnibus, habilitada en horas previas de la finalización del mandato anterior, se encontraron múltiples fallas y faltantes, entre ellas: falta de conexión a cloacas; falta de conexión de agua en sanitarios; falta de cerramientos (vidrios, puertas); falta de estacionamiento.

Sumado a lo expresado, es evidente el abandono en diferentes áreas. Por mencionar algunas, la falta de mantenimiento de Espacios Verdes de lugares emblemáticos y concurridos por victorienses y turistas y el abandono y deficiencia en la Chacra de Lisarzoain, cuya obra eléctrica está sin finalizar.

Para finalizar Isa Castagnino anunció que se realizará una auditoría para tomar las medidas correspondientes y “poder avanzar de forma transparente, clara y ordenada hacia la ciudad que los victorienses quieren y merecen”.

Victoria Isa Castagnino Domingo Maiocco cruce.jpg

Maiocco le respondió: “La campaña terminó”

Tras las acusaciones de Isa Castagnino el exintendente de Victoria, Domingo Maiocco, salió al cruce y envió un comunicado de prensa a los medios.

“La Campaña Terminó. Isa Castagnino ya no debe mentir más inventando problemas que no existen y atribuyéndolos a la gestión anterior. No es cierto que la gestión Maiocco dejo sin plata a la actual: antes de irse, el secretario de Hacienda Navoni difundió captura de pantallas donde aparecen los importantes montos depositados en Bancos, lo que permitió pagar sin problema aguinaldo y mes de diciembre. Es decir, que efectivamente se dejó plata para esos fines, por lo tanto el actualsSecretario de Hacienda, les mintió en la cara a los gremios en una reunión presencial. Los sindicalistas sabían de ese dato por que Navoni se los adelanto. Por ese motivo salieron muy enojados de la reunión y promovieron una marcha para el viernes 29/12”.

Asimismo se aclaró que el secretorio Navoni conservo dólares como reserva de valor (originados en un préstamo recibido a principios de su gestión), que lo “permitió ir pagando los vencimientos en pesos a valor dólar oficial, a una cotización del 50% del valor del dólar billete que conservó en una cuenta especial. Un verdadero acto de administración adecuada de los fondos públicos”.

“La información correcta, es que la última venta de 294.000 dólares, se cotizo a dólar MEP, y se obtuvieron $264.000.000. El viceintendente Marchese, mintió públicamente diciendo que se vendieron a cotización oficial o sea $350 cuando con comisión incluida, se obtuvo $ 898 por cada dólar cambiado”, prosigue.

Por otra parte describe: “Navoni, fue pagando la obra de la terminal con pesos y dejando como reserva de valor a los dólares, con eso pudo construir totalmente la terminal, que en el crédito original solo tenía financiación para 2 etapas de 4, además de tener como destino la construcción de la Casa de la mujer y la compra de maquinaria pesada. El Tribunal de cuentas, audito eso…un negocio que no aparecía en lo reglamentos pero que le fue sumamente beneficiosos al fisco municipal”.

Victoria Terminal Isa Castagnino Domingo Maiocco.jpg

El préstamo se invirtió

290.000 dólares en la nueva terminal (era para etapas 1 y 2 y se la hizo completa con fondos municipales propios) Lo que le falta a la nueva terminal está pagado y se debe al retraso de proveedores por la situación económica nacional. Hubo que habilitarla, porque la vieja terminal tiene fallas estructurales en el edificio y resultaba peligroso seguir utilizándola para esos fines. La idea era demolerla para destinarla a otros fines.

90.000 Casa de la mujer (200 m2 cubiertos ya inaugurada)

El resto, en la compra de maquinarias y camiones nuevos

La maquinaria tirada que se muestra en el video, esta tirada desde 2015. Así la dejo la gestión Garcilazo y no convenía arreglarla. Esta para la venta como chatarra.

La gestión Maiocco le dejó $300.000.000 anuales adicionales en recursos tributarios a la nueva gestión: Resulta también un relato mentiroso, lo expuesto por la Presidente Municipal en un video difundido desde el sitio oficial de la municipalidad.

En el curso del año 2023, por la Secretaria de Hacienda, y la Asesoría letrada, se iniciaron procedimientos administrativos de carácter tributario, que terminaron favorablemente para el fisco municipal. Se trata de la incorporación al sistema tributario del Banco de Entre Ríos y Banco Nación, que se amparaban en una clausula obsoleta del Código Tributario. La reforma oportuna de un artículo de ese código (aprobado solo por el bloque oficialista, pero no por el bloque opositor presidido por el concejal Sanzberro), reincorporo a ambos Bancos al sistema de recursos mensuales del municipio.

Esta acción, le significa un ingreso permanente al municipio de $ 300.000.000 anuales, o sea $1.000.000.000 en el periodo 2024/2027.-

Todo lo contrario de lo que sucedió en el año 2015. La gestión Garcilazo le dejo a la gestión Maiocco, una deuda de U$S 900.000 con la Caja de Jubilaciones que fue cancelada en el curso de 2015/2019.

En el mes de febrero, se produce un vencimiento del préstamo (recibido para construir la terminal, casa de la mujer y comprar maquinarias es decir que fue invertido en forma concreta y pueden mostrarse los papeles). Ello ocurrió también este año en dos oportunidades y fue pagado por la administración Maiocco sin inconvenientes.

El monto a abonar es de U$S 144.000 a cotización oficial y en pesos. O sea $ 119.500.000.- una suma, que se encuentra prevista en el presupuesto y que no debe ser motivo de preocupación para la actual gestión.-

Sobre la entrega de las viviendas del Consorcio de financiación nacional

"Nuestra gestión tuvo que entregar las viviendas del Consorcio que ya estaban terminadas (solo sin energía eléctrica) porque tuvimos acceso a información, de que serían usurpadas por terceros ajenos a los adjudicatarios, quienes estuvieron de acuerdo en acceder a las mismas, en principio en custodia. Esto fue aceptado por el Gobernador Bordet, que como la Nación no enviaba fondos, se hizo cargo de $ 20.000.000 para la conexión, que fueron pagados a ENERSA y solo queda que dicha empresa oficial complete la obra", expresó-

"La campaña termino. Todo lo que se dice en este texto, está registrado en la contabilidad municipal…contradice totalmente el relato mentiroso de Isa Castagnino, mediante el cual se pretende desprestigiar a mi gestión", concluyó.