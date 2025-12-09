Vialidad Nacional pide precaución al circular por Ruta 18, a la altura de Paso de La Laguna Vialidad Nacional informa que esta semana estará en obra un tramo de la Autovía Ruta 18, el kilómetro 137, a la altura de Paso de La Laguna. 9 de diciembre 2025 · 10:10hs

Vialidad Nacional informa que esta semana estará en obra un tramo de la Autovía Ruta 18, el kilómetro 137, a la altura de Paso de La Laguna.

Desde la Dirección Vialidad Nacional se informó que esta semana estará trabajando en el km 137 de la Autovía Ruta Nacional N°18, a la altura de Paso de La Laguna, por lo que se recomendó estar atentos a posibles cortes intermitentes que se realizaran durante el montaje del puente peatonal en la calzada principal y colectoras.

Ruta 18 autovía obras (3) En se sentido se solicitó transitar con precaución por la zona y reducir la velocidad en la zona urbana de Paso de la Laguna.

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

• Respetar las indicaciones del personal de obra. • Respetar siempre la cartelería de señalización. • Utilizar los retornos y accesos a colectoras habilitadas. Está prohibido transitar durante la operatoria del montaje y se recuerda que está prohibido el uso de la pasarela hasta su habilitación.