Veganismo en expansión: promueven respetar los animales

El veganismo me expande en todo el mundo

Se celebró ayer el Día Mundial del Veganismo, un principio ético que promueve el respeto a los animales, el no uso de productos que provengan de ellos, y que se terminen en el mundo su explotación y las prácticas que les causan sufrimiento o la muerte. A diferencia de otras corrientes similares, como el vegetarianismo, sus cultores no comen nada que proceda de un animal, como por ejemplo, huevos, lácteos o miel. Pero además, no utilizan prendas de vestir hechas con cuero o lana, ni cosméticos u otros productos que tengan ingredientes extraídos de animales en su elaboración, o en cuyo proceso de fabricación se haya experimentado con ellos. Tampoco los consideran un entretenimiento.