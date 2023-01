Vecinos denuncian a Cotapa nuevamente por humo tóxico

Vecinos que residen en zonas aledañas a Cotapa se acercaron a UNO para denunciar el humo tóxico que expide la caldera de la fábrica. Los ciudadanos reclamaron ante la falta de respuestas de la Municipalidad de Paraná y la Subsecretaría de Ambiente por no tomar cartas en el asunto.

Vecinos que residen en zonas aledañas a Cotapa se acercaron a UNO para denunciar el humo tóxico que expide la caldera de la fábrica y por el peligro de una potencial explosión. Los ciudadanos reclamaron ante la falta de respuestas de la Municipalidad de Paraná y la Subsecretaría de Ambiente por no tomar cartas en el asunto.

"Como vecinos queremos aclarar que no estamos en contra de la fuente de trabajo, pero necesitamos que nos respeten y entiendan que nos están envenenando" , expresaron. En este sentido, relataron a UNO que esta problemática tiene larga data: "En 2020 hicimos una reunión, pero quedó en la nada. La Municipalidad prometió que dialogaría con la empresa Cotapa, después vino la pandemia y cerró la cooperativa, pero resurgió".

El 13 de enero de 2022 UNO también recibió la denuncia de un vecino de la zona, quien manifestó: "(la empresa) no hizo mantenimiento alguno a la caldera desde que reabrió la cooperativa. Se les cortó el gas por falta de pago y les conviene comprar aceite quemado que trasladan en camiones. El humo producto de este aceite afecta la salud de los vecinos y del ambiente".

HUMO TÓXICO EN COTAPA.mp4

Los vecinos indicaron que, aparentemente, son los propios empleados los que están a cargo de la fábrica pero "en teoría decretaron la quiebra, embargaron los bienes y habrían dictado prisión preventiva para los dueños, pero hasta ahora no pasó nada". Asimismo, explicaron que la caldera trabaja a presión con aceite quemado, cuyo humo es perjudicial a la salud. "Continuamente estoy con ardor en la garganta y mi esposa sufre aún más estas alergias", detalló uno de ellos y agregó: "Desde la Municipalidad nadie se acercó para escucharnos ni para dar solución a esta grave problemática". Por su parte, otro vecino sumó: "Tengo tres hijos, la más pequeña es recién nacida y el mayor tiene problemas respiratorios que se agravan por este humo. No puedo ni siquiera jugar con ellos en el patio".

"De buena fuente nos informaron que no tienen la habilitación para trabajar. Desde la Subsecretaría de Ambiente envían a los inspectores, quienes intiman a la empresa por todos los arreglos que necesitan, eso se deriva a un juez y ahí queda todo", detallaron los vecinos que además remarcaron el peligro de explosión de la caldera: " Es una tapadera atada con alambre y puede explotar, lo dijeron los mismos empleados, pues trabaja con ese aceite quemado". Destacaron que la fábrica no tiene ningún tipo de mantenimiento: "Trabajan con lo que tienen y pueden, pero saben que necesitan mantener esas calderas. Después pasan las tragedias y nadie dice nada". En esta línea, los vecinos informaron a UNO que varias autoridades municipales "nos han dado vuelta la cara; después pasan las cosas y se arrepienten 'por no haberlo visto antes', pero los vecinos lo vemos y denunciamos". La problemática afectaría a gran parte de la zona de calles Rondeau, Francia y avenida Almafuerte, quienes están expuestos al humo tóxico dependiendo del sentido del viento.

COTAPA FABRICA DENUNCIA HUMO TÓXICO 2.jpg

Según informó UNO en aquel momento, la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná constató la caída de la chimenea tras corroborar la corrosión y se comprobó la existencia de un acta que data desde 2020, pero no hubo más novedades en torno a una sanción a la empresa por este motivo y los malos olores que afectan a los vecinos. En ese momento, Cotapa hizo un descargo y negaron que haya ocurrido una explosión y denunciaron que "los intereses de terceros hacen que circulen noticias falsas que son inexactas por el hecho de que nadie controla la veracidad de lo que se dice".

"Responsabilizamos a la Municipalidad, al intendente Adán Bahl que hace oídos sordos a los reclamos y no hace nada. Están poniendo lindas las plazas mientras hay una fábrica en el medio de la ciudad que nos envenena. Reiteramos que respetamos los puestos de trabajo, pero no en las condiciones que trabajan y nos perjudican", cerraron los vecinos.