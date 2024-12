Vacaciones: consejos para prevenir estafas online al reservar hospedaje

Redes sociales estafas virtuales celular.jpg

La prevención es clave en vacaciones

Sobre cómo prevenir una situación de este tipo, UNO consultó a especialistas en el tema, quienes brindaron una serie de consejos. Al respecto, Fausto Grippaldi, abogado y actual titular de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, sostuvo: “Desde Defensa al Consumidor de la Provincia realizamos una serie de recomendaciones útiles para quienes deseen alquilar de manera temporal durante las vacaciones, a fin de prevenir posibles estafas. Algunos puntos clave son: verificar la existencia del establecimiento, solicitando documentación que acredite la propiedad o la autorización para alquilar; evitar pagos por adelantado, salvo cuando la contratación se realice a través de plataformas confiables diseñadas para este fin; y consultar reseñas y referencias, buscando opiniones en plataformas seguras y asegurarse de la buena reputación del inmueble y del anfitrión”.

Asimismo, subrayó: “Otro punto es evitar el contacto exclusivo a través de redes sociales, y en su lugar optar por sitios reconocidos que ofrezcan garantías en caso de inconvenientes. También se recomienda solicitar comprobantes de pago, ya que esto asegura respaldo legal en caso de reclamos posteriores”.

“Además, en caso de ser víctima de una estafa, recomendamos realizar la denuncia de forma inmediata ante las autoridades competentes para este tipo de delitos”, indicó.

airbnb-mapa-01.png Aplicaciones como Air BNB cambiaron el turismo mundial.

Un delito que puede evitarse

Por su parte, la comisario Eliana Galarza, jefa de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, acotó: “Hay medidas de seguridad que son básicas. Por ejemplo, lo primero que siempre decimos es que no hay que alquilar por Marketplace. Hay otros sitios, como Booking, AirBNB, que ya tienen una trayectoria y pueden ser más seguros. Pero en todos los casos, si vamos a hacer una reserva, antes de pagar tenemos que cerciorarnos de que el inmueble exista”.

En este marco, aclaró: “El tema de las estafas con alquileres no se da solamente en épocas de vacaciones, sino todo el año. Mucha gente que tiene la necesidad de alquilar una vivienda hace reservas para asegurarse un inmueble que ve en Internet y se encuentra con que es falso. En ese caso, hay que hacer la denuncia enseguida y reportar el perfil desde donde vieron la publicación. Siempre lo mejor es prevenir, porque una vez que el estafador logra engañar a la persona, obtiene la transferencia que pide y la víctima queda despojada de su dinero, termina cortando el contacto a través del número de teléfono por el que se comunicaron previamente, o a través de mensajes, y suelen eliminar los perfiles de las redes sociales”. Ante la pregunta acerca de si se puede rastrear la cuenta a la cual se transfirió el monto requerido, explicó que “las transferencias en general son emitidas a cuentas mulas, que muchas veces son creadas con datos robados o aquellas que son hackeadas”, y agregó: “El dinero ingresa y en forma automática sale hacia otro lugar o es transferido a cuentas de criptomonedas”.

Recaurdos y medidas más seguras

Daniel Giosa, experto en informática, recientemente diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a las Pymes, y titular de Raser Security, una empresa del rubro radicada en Crespo pero con injerencia en toda la provincia, observó: “Lo que está pasando ahora en estas épocas del año, en las que podemos aprovechar la tecnología para alquilar algún lugar donde nos vamos de vacaciones, para hacer una seña o lo que fuera, es que hacemos transacciones que no son las que realizamos habitualmente. Y está todo el mundo desesperado, viendo cómo se usa, cómo no se usa. Esto incluye a la gente que se va de vacaciones dentro de la Argentina y a la que se va afuera. En Brasil, por ejemplo, hay que usar una aplicación que se llama Volt”.

En este contexto, señaló: “Lo que le puedo recomendar a la gente son tres o cuatro cuestiones básicas. La primera es considerar que no existen las ofertas extraordinarias: o sea, si un alquiler vale más o menos 100.000 pesos por noche, hay que desconfiar si se encuentra una oferta a 25.000 o 30.000 pesos. En ese caso hay que dudar, porque eso no existe, y pareciera que Internet es el lugar donde uno encuentra ese tipo de cosas, y ahí se entusiasma y no pregunta, no indaga si es real, y hace transferencias y cosas alocadamente. Los estafadores suelen jugar con la necesidad y te dicen ´la oferta es hasta hoy no más, alquílalo´. Hay que desconfiar de todo, pedir verificaciones, que la persona con la que estamos haciendo el interlocutor sea el mismo titular de la cuenta donde giramos el dinero, y que nos puedan dar factura. Esos son algunos resguardos”.

“Muchas veces vemos esos precios súper accesibles que nos terminan ´endulzando´ y hacemos cosas que habitualmente no haríamos. Son constantes las campañas de concientización para no caer en una estafa, pero después pasa que muchas personas terminan siendo víctimas igual”, añadió Giosa.

e-commerce-np.jpg Hay formas de chequuar que el alojamiento exista y hay que utilizarlas.

Otro consejo que brindó es que hay que “tratar de que la cuenta a la que nos piden que hagamos la transferencia sea una cuenta bancaria, no una cuenta de algunas de estas plataformas nuevas que hay de pago”.

“También hay que hacer es verificar en el Google Maps la existencia del inmueble si vamos a verlo en algún lugar, revisar los antecedentes, que la cuenta esté creada hace mucho tiempo. Hoy hay muchas herramientas para alquilar con mayor seguridad. Por ejemplo, se puede entrar a las páginas oficiales más conocidas, como Booking, Airbnb o El Mundo, que son empresas bastante serias, en las que la gente deja un scoring sobre cómo es la propiedad, si la atendieron bien o no, si son limpios: y más o menos todas manejan un precio homogéneo”, remarcó.

“Hay que aceptar que alquilar de forma particular o por plataformas que nos parecen raras o que son nuevas, o a partir de publicidades engañosas en Instagram, es un poco complicado si no se toman ciertas precauciones”, indicó, y sugirió “hacer un doble chequeo, mirar en las páginas de Internet quién es la persona, stalkearla”.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de tomar decisiones a la ligera. Porque pasa por ahí con el tema de las estafas virtuales que después es muy difícil configurarlas como delito. Porque en realidad uno voluntariamente le está transfiriendo un dinero a alguien por algo que no está tipificado ni siquiera como negocio y no te pueden dar boletas. Entonces, es preferible tomar precauciones”, concluyó el experto.