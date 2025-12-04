Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

UTA convocó a una asamblea para este viernes, pero el servicio de colectivos no se resentiría

En un comunicado, UTA convocó a una asamblea de 10 a 14 para los choferes de Mariano Moreno y ERSA Urbano. Aseguran que habrá colectivos.

4 de diciembre 2025 · 19:28hs
Foto: UNO/Gonzalo Núñez

La Junta Ejecutiva Seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos y su cuerpo de delegados convocaron a los trabajadores de las empresas Mariano Moreno SRL y ERSA Urbano SA a una asamblea informativa a pocos días del inicio del servicio en manos de una nueva empresa en Paraná.

La convocatoria a los choferes, es para este viernes 5 entre las 10 y las 14, período en que se presume el servicio en la ciudad de Paraná, podría ocasionar inconvenientes a los usuarios, algo que el sindicato descartó.

San José UTE no acatará fallo judicial que ordena incorporar trabajadores de ERSA a la nueva concesionaria 

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

"La Junta Ejecutiva Seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y su cuerpo de delegados, convocó a los choferes de las empresas Mariano Moreno SRL y ERSA Urbano SA a una asamblea informativa que se realizará el viernes 5 entre las 10 y las 14. Será en las instalaciones del camping de la UTA en calle Tibiletti y Gobernador Mihura, de Paraná. El objetivo será comunicar los pasos a seguir el domingo 7 cuando inicie la provisión del servicio de transporte público urbano de pasajeros en Paraná, una nueva empresa”, sostiene el comunicado.

