Agmer declaró estado de alerta y movilización, y no garantizó el inicio del ciclo lectivo 2026

En San Salvador, Agmer expresó un fuerte rechazo al ajuste en educación y la amenaza de reformas regresivas en materia educativa, previsional y laboral.

4 de diciembre 2025 · 20:48hs
El Congreso Extraordinario de Agmer sesionó este jueves en San Salvador.

El Congreso Extraordinario de Agmer sesionó este jueves en San Salvador.

El Congreso Extraordinario de Agmer sesionó este jueves en San Salvador, donde expresó un fuerte rechazo al ajuste en educación y la amenaza de reformas regresivas en materia educativa, previsional y laboral. Desde el gremio advirtieron que "de no existir una respuesta que contenga los planteos, alertamos sobre la responsabilidad absoluta del gobernador de cara al ciclo lectivo 2026".

Además, Agmer anunció la convocatoria a una jornada de lucha en los Institutos de Nivel Superior antes de que culmine el año por el posible cierre de cohortes y carreras en nuestra provincia.

El comunicado de Agmer

"Frente a la amenaza de reformas regresivas en materia educativa, previsional y laboral; el avance inconsulto sobre la Escuela Secundaria, el ajuste en educación técnica, el cierre de cargos y/o cursos en Niveles Inicial y Primaria, Secundaria, recortes de horas cátedras en los CEF para las acciones de verano, el cierre de carreras de formación docente en el nivel Superior y el riesgo de pérdida del transporte escolar dado que los contratos llegan al 31/12. Declaramos el estado de alerta y movilización", indicaron.

Además, exigieron al gobierno de Rogelio Frigerio:

* El inmediato cumplimiento de las convocatorias y avances en la comisiones paritarias.

* La convocatoria a discutir una nuevo acuerdo salarial que de respuestas a los docentes, garantizando salarios que cubran el costo de vida constante aumento.

* La estabilidad laboral mediante la titularización para docentes en todos los niveles.

De no existir una respuesta que contenga estos planteos, alertamos sobre la responsabilidad absoluta del gobernador de cara al ciclo lectivo 2026.

