Urribarri pidió su libertad: "Esta prisión es totalmente injusta"

Uno de los momentos más importantes de la discusión de esta mañana fue cuando Urribarri tomó la palabra y pidió por su libertad. "En mis ocho años de gestión como gobernador lleve adelante acciones de gobierno: muchas fueron escuchadas y otras criticadas, pero algo que tuve fue la conducta de tratar a todos los entrerrianos por igual", dijo según registró UNO.

Y añadió: "Ya lo hayan dicho los defensores, en todo este proceso respeté y me puse a disposición de la justicia en distintas circunstancias, siendo funcionario, no siendo funcionario, siendo gobernador, volviendo al país después del fallo del 7 de abril de 2022 (NR: cuando fue condenado). Siempre estuve a disposición de la justicia".

Sergio Urribarri pidió su libertad

"Prisión injusta"

Enseguida, recordó que cuando el tribunal que lo condenó a ocho años de prisión por corrupción "estableció restricciones de no salir de la ciudad, de concurrir semanalmente a la justicia del tribunal de la ciudad de Concordia" y que las mismas fueron cumplimentadas. "Cumplí todas aquellas restricciones que me daban una mínima posibilidad de tener algo de dignidad en este proceso. Pero en el medio sale el fallo dándome lugar a los recursos ante la Corte, a la máxima instancia judicial del país. Y, sinceramente, jamás imaginé algunas afirmaciones totalmente erróneas de los señores fiscales. Sí tengo un poder enorme, y es un poder enorme de decirle ayer a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos, cuando me fueron a buscar al domicilio, que no estaba siendo tratado en igualdad de condiciones".

Por último, afirmó que una gran cantidad de juristas opinaron que, luego del fallo que le dio la vía a la Corte Suprema, debían caer las restricciones en su contra. "Simplemente, por mi dignidad, por tanta gente que está viendo que este es un caso realmente inédito, además de injusto, le pido un poquito de justicia de ser tratado igual ante la ley. Simplemente apeló a esta instancia para pedir ser tratado en igualdad de condiciones que otros entrerrianos y no se sostenga esta prisión totalmente injusta", finalizó.

Condena

El 7 de abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, además de ser inhabilitado para ocupar cargos públicos. Su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y Pedro Báez recibieron sentencias de seis años y medio de prisión.

El 31 de mayo de 2023, la Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó la sentencia, y posteriormente la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) habilitó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).