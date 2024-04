Universidades entrerrianas: peligra el segundo cuatrimestre

Embed

Universidad de Entre Ríos

En este marco, Aixa Boeykens, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), explicó a UNO: “Hemos tenido una reconducción del presupuesto pensado en septiembre de 2022 para 2023, que no reconoce toda la inflación y los aumentos de impuestos que se han dado durante este año. Entonces, la situación es preocupante, es difícil, nos limita en gran parte de las proyecciones que tenemos que hacer en el modo de funcionamiento cotidiano. Nuestro rector Andrés Sabella ya desde el año pasado ha estado siempre tratando de solicitar que actualicen el presupuesto a lo que son las necesidades del presente, teniendo en cuenta toda esta inflación”.

En cuanto a la movilización, destacó: “Esto ha venido, organizándose con distintos actores que están reclamando en el espacio público, toda la gente que depende de los institutos de investigación, del Conicet, que se han visto muy perjudicados en el día a día, no sólo en la cuestión material y en la cotidianeidad, también en la cuestión de violencia simbólica que hay, en cuanto a esta agresión, a este desprecio permanente, con un gran desconocimiento de la contribución a la sociedad que tiene la ciencia y los institutos de investigación y la universidad pública. Ante la última reunión del CIN, que agrupa a todas las universidades públicas del país, se reunieron y hubo ahí representantes del gobierno nacional, no se logró que reconozca que es necesario mantener el presupuesto que se necesita, hubo muchas críticas, desprecio hacia la función social y el rol de las universidades“.

Boeykens precisó: “Argentina tiene muchas cosas que la enorgullecen y que la distinguen. Y una de ellas es la educación, el sistema público, la investigación argentina, y la universidad pública. Puede una persona no ir a la universidad, pero siempre tiene la posibilidad de hacerlo esa persona o sus familiares, o hijas, hijos. La educación pública es reconocida en otros espacios, en otros lugares del mundo, por las características que tiene, porque tiene una tradición que se inició con la Reforma de 1918 y que continuó fortaleciéndose, caracterizándose luego por ser pública, irrestricta, por no tener que rendir examen, para entrar y poder llegar adelante a una formación de buena calidad. Y porque, en general, eso es lo que nos permite, ser mejores personalmente, individualmente, pero también como sociedad. Distintos gobiernos en distintas etapas han querido atentar contra la educación y la universidad pública. Y, por suerte, este espacio que es plural, que es diverso, en el cual confluyen distintas maneras de pensar y de ver el país, logran, sin embargo, coincidir en la importancia de valorar y respetar y continuar apostando a lo que es la universidad pública en Argentina",

En otro tramo de la entrevista expresó: "Apostamos a eso que tanto nos enorgullece, sigamos cuidándolo. No es necesario que una persona vaya a la universidad para defenderla. Un docente, un contador, una periodista, un médico, un trabajador social, son parte de los que trabajan, se forman y hacen que tengamos ese tipo de personas, que confluyan, que contribuyen a distintos lugares, a una vida en común. La historia no empieza hoy con este gobierno y no empezó con otros, ni va a terminar mañana. La historia tiene toda una construcción de distintas épocas y años en donde lo que se tiene que tratar de hacer es contribuir a fortalecer y mejorar. Este gobierno todo el tiempo utiliza la violencia simbólica para desprestigiar y creemos que como sociedad nos hace mucho mal, no es a través de la violencia, es a través de construir los mejores espacios para que tengamos una vida en común mejor para la mayoría y no para un poquito de personas que son los privilegiados que pueden formarse. La sociedad tiene que tener esos espacios para poder formarse, para tener salud, para tener un trabajo con un salario que le alcance para vivir bien”.

Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader)

En sintonía, Federico Tálamo, docente e investigador en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en Concepción del Uruguay, sumó: “Otra de las grandes peleas es por la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes universitarios. Las negociaciones con la representación del gobierno nacional han comprendido desde el silencio y la ausencia total de propuestas hasta, en el mejor de los casos, el planteamiento unilateral de porcentajes que profundizan aún más el deterioro salarial. Hoy existen cargos docentes que aún con una dedicación exclusiva permanecen por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de profesionales e investigadores que sostienen con su trabajo y esfuerzo un sistema universitario de excelencia y que, como la mayoría de la población, no pueden llegar a fin de mes. Ni que hablar del congelamiento o la supresión de programas de becas para la formación y la investigación, así como el ajuste feroz en todo lo referido al presupuesto destinado al sistema científico tecnológico. Hoy le decimos a la población que hay que salir a defender las universidades porque en ellas se forman los profesionales que salvan vidas en los hospitales, construyen puentes y caminos, enseñan en las escuelas, intervienen en las distintas etapas del aparato productivo y se involucran en las más variadas tareas que son necesarias para sostener el tejido social.”

En tanto, los estudiantes también se ven movilizados por la situación y la posibilidad de ver interrumpidas sus trayectorias de formación. Este año, los montos de las becas se congelaron y no se ampliaron las plazas para obtenerlas. En esta línea, Lucía, estudiante de la UNER expresó: “Desde hace muchos años el presupuesto universitario es una miseria pero con el crecimiento de la inflación y devaluación de nuestra moneda, más miserable se vuelve. Aumenta todo menos el presupuesto universitario y los salarios docentes. Tenemos que vivir con ingresos congelados mientras el mercado juega a los dados con la suba de precios. Nos cuesta pagar las cuentas, el alquiler y la comida. Nos cuesta el transporte y cuando hay paro, el doble. A lo largo de historia, y con cualquier gobierno, siempre algo nos han querido sacar y siempre los perjudicados hemos sido nosotros, los ciudadanos de a pie, trabajadores y estudiantes. ¿Nos vamos a quedar quietos mientras, poco a poco, nos sacan lo que con trato esfuerzo se construyó?”. Candela, estudiante de la Uader, invitó a la marcha que se realizará el martes a la tarde en Paraná, Gualeguaychú, Concepción, San Salvador, Tala, Concordia y más ciudades entrerrianas y dijo: “La convocatoria es para defender nuestras universidades públicas que tanto prestigio tienen a nivel nacional e internacional. Si bien necesitan muchas mejoras, tenemos una formación de calidad que garantiza a los profesionales que representan grandes avances para nuestro país”.

Yasmín, auxiliar alumna y estudiante avanzada en UNER manifestó, por último: “En un mundo que nos empuja al sálvese quien pueda, la universidad pública es de los pocos lugares donde nos salvamos todos.”