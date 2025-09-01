Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial El evento que reúne a los principales referentes en comunicación digital, marketing y tecnología estará el 11 de septiembre en Paraná 1 de septiembre 2025 · 14:50hs

El evento que reúne a los principales referentes en comunicación digital, marketing y tecnología estará el 11 de septiembre en Paraná

El jueves 11 de septiembre, el Shopping Paso del Paraná, en calle Corrientes y San Lorenzo, será sede del Social Media Day Paraná, el evento que reúne a los principales referentes en comunicación digital, marketing y tecnología para analizar los desafíos y oportunidades que marcan el presente y el futuro de la industria.

Social Media Day 1 Como, en cada edición a, expertos y líderes del sector compartirán conocimientos sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, estrategias de contenido, creatividad, gestión de redes sociales, rol de influencers, y mucho más. Además, se abordarán casos prácticos y se desarrollarán paneles con especialistas de medios, agencias y empresas.

Social Media Day Programa Social Media Day Paraná – 11 de septiembre Las Tipas Cinemas Paraná – Paso del Paraná Shopping 08:30 hs Acreditaciones 09:00 hs Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Diego Bourquin y Horacio Piceda 09:10 hs Presentación MIRADOR TEC 09:20 hs “NBA y Premier League juegan fuerte en América Latina” Fernando Andam – Amplifica 09:40 hs “Estrategias de contenido en redes sociales y audiencias” Ayelén Benitez – Para Ti! 10:00 hs PANEL “Creadores de contenidos de Paraná sin escalas” Laureano Gieco Joy Modera: Mica Caniggia – Spokesperson 10:30 hs COFFEE BREAK Social Media Day 2 10:55 Comunicación Política, Gobierno y Redes Sociales 11:10 hs “Influencers, Emojis y Sentimiento: Cómo convertir datos en decisiones” Catalina Hernandez – Onclusive 11:30 hs “La experiencia social de video" Ludmila Runjevac – Google 11:50 hs PANEL “Creando contenidos en el interior del interior” Carolina Cometti, Iván Calei, Florencia Lujan – Un día en Urdinarrain 12:20 hs “Comunicar la Música: Marketing & Prensa en la era digital” Tomás Frontanilla y Vicky Roa – Billboard AR 13:00 hs Cierre social media vertical nuevo