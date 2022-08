Una concejala de Ubajay denunció intimidaciones y teme por su vida

“Realmente se ha alterado por completo la paz social, y lo que antes parecían solo indirectas o amenazas, hoy tristemente es realidad. Nada justifica estos actos. Temo por mi vida y la de mi familia. Ya no sé qué sigue... en mi pueblo, el que me vio nacer, el que fue siempre tranquilo. Espero esto se aclare pronto porque vivir con miedo no es vivir”, expresó la edil en su publicación.

concejala ubajay Natalia Guiot.jpg Natalia Guiot, de Ubajay, sufrió amenazas y agresiones que denunció en redes sociales y ante el Poder Judicial. Está preocupada por su familia.

En la denuncia ante la Policía Guiot detalló que a su auto le pincharon un neumático, dañaron las micas y, con rayones en la pintura, escribieron en una de las puertas la palabra “puta”. La dirigente opositora a la actual gestión municipal reveló que tres meses atrás su vehículo también había sido dañado, pero que en aquella ocasión no denunció lo ocurrido.

Respuesta judicial

El lunes informó que la fiscal María Noelia Batto la va a recibir hoy y también dijo que la funcionaria judicial le informó que la Policía está llevando adelante las actuaciones que debe”, según consignó El Entre Ríos. Pero ella señaló que en la dependencia policial “minimizaron” lo sucedido.

Y explicó: “Las respuestas que me dieron no fueron adecuadas a la situación que yo estaba viviendo”, precisó.

Guiot desmiente las versiones que señalan que el atentado a su vehículo es producto exclusivamente de un conflicto de índole personal.

“Es por razones netamente políticas. Vengo recibiendo amenazas hace tiempo y discusiones con funcionarios. Ahora se quiere tergiversar con cuestiones personales que nada tienen que ver, pero yo estoy esperando las cámaras para ver qué personas circularon en ese rango horario”.

Consultada sobre si a partir del episodio el intendente Marcelo Giménez se había comunicado con ella, respondió: “No, y dudo que me llame. No tengo problema en atenderlo a él ni a ninguno de sus funcionarios, porque estoy muy tranquila con la función desarrollada como concejal”.

En cuanto a los concejales de la oposición dijo: “Dos se han solidarizado y valoro muchísimo ese gesto. Pero el resto no y el presidente del Concejo tampoco”.