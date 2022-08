Como representante de Entre Ríos fue elegido Hugo Ermeti, de 45 años y oriundo de Concordia. Desde los 16 años cocina a la parrilla y estaca. Tres años después comenzó a dedicarse a la gastronomía como salida laboral.

Ermeti se crió con sus abuelos en el campo, donde como dice el dicho, “cocinar a los fuegos se volvió su pasión”. Con el tiempo se convirtió en Maestro Parrillero, lo que le permitió viajar a Murcia, España, en el año 2002. Hoy es dueño y parrillero de “El Fogón Gaucho”.

“Me gustaría participar de este concurso para mostrar lo que mis raíces entrerrianas me han enseñado a lo largo de mi vida, el folclore del fuego y la pasión por los asados no se aprenden de un día para el otro. Esto me hace sentir muy feliz por todo lo que he logrado; y como entrerriano quiero tener la oportunidad de competir y enriquecerme de todos los que estén ahí ya que siempre se aprende algo nuevo” cuenta el concordiense.

Hugo vivió en varias ciudades del país, a las cuales fue siempre en busca de una salida laboral vinculada a la gastronomía. Tuvo el honor de cocinarle a Diego Armando Maradona, al Chaqueño Palavecino -quien le regaló su poncho por el cordero a la estaca que le cocinó-, y otras celebridades.

Sobre el campeonato

La competencia dividirá a los 24 participantes en 3 grupos de 8. Cada concursante cocinará 3 cortes de carne (tira de asado; pechuga y pata de pollo, y pechito de cerdo) y verduras en el lapso de 1 hora. Luego, deberán presentar los mismos ante un jurado técnico e institucional que los evaluará. De cada grupo de 8 provincias, 2 pasan a la instancia final. Allí, 6 provincias competirán por el podio preparando cortes de vacío, tapa de cuadril, bondiola de cerdo y chinchulines. Todos los cortes vacunos serán de animales de más de 400 kg y fueron consensuados con la Federación Argentina de Asadores.

El jurado evaluador estará compuesto por Cristian Gauna (Campeón 2018), Adrián Rosales (Campeón 2018), Patricia Ramos (Nuestro Secreto), Luciano Luchetti (Locos x el Asado), Germán Sitz (La Carnicería y Chori), Christian Petersen, Felicitas Pizarro, Sandra Honczar (Asadoras Argentinas), Pietro Sorba (crítico gastronómico), Natalia Barrionuevo (sommelier de carne), Marcelo Crivelli (Buena Morfa Social Club), Cecilia Castagno (chef parrillera rosarina), Carlos "Checho" Lopez (Escuela Argentina de Parrilleros), Mirta Occhiuzzo (UTHGRA), Beto Fantini (Federación de la Carne), Miguel Sosa (Federación Argentina de Asadores), Daniel Prieto (AHRCC), Julio Tahier (BA Capital Gastronómica) Marc Stanley (Embajador de Estados Unidos), Amador Sánchez Rico (Embajador de la Unión Europea) y dos vecinos sorteados de una convocatoria realizada por BA Participación Ciudadana.