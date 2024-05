UCR le pide a la senadora Olalla que no acompañe algunos puntos de la Ley Bases

“Este proyecto de ley constituye una falacia que, con argumentos engañosos, intenta implantar un régimen jurídico despiadado e injusto, en contradicción con lo establecido en nuestra Constitución Nacional”, agregaron.

En esa misma línea, señalaron que “la democracia que respaldamos todos los argentinos se ve comprometida cuando no existe separación de poderes, lo que afecta al federalismo y genera situaciones de inseguridad social”.

estella olalla.jpg Stella Olalla de Moreira

Diferencias en la Ley Bases

Entre los puntos a los que le exigen a Olalla que se oponga está el de la Declaración de la Emergencia y Delegación de facultades: “Los radicales hemos adoptado históricamente una postura de rechazo hacia las delegaciones que operan en el marco pleno del Estado de Derecho. Esta postura justifica nuestra decisión de votar en contra de dicha delegación”.

También se mostraron en contra de la Reforma del Estado que propone la iniciativa y que incluye la Privatización de Empresas Públicas y la cuestión del Empleo Público: “Si se votara afirmativamente estaríamos respaldando a aquellos que consideran al Estado como una organización criminal”.

“Instamos con firmeza al rechazo de la propuesta relacionada con los trabajadores públicos, quienes enfrentarían la posibilidad de ser colocados en situación de disponibilidad y, eventualmente, automáticamente desvinculados en un plazo de un año”, enfatizaron.

Por otra parte, el radicalismo expresó que si bien son “proclives a la modernización laboral”, consideraron que el proyecto “no debe limitarse a la modificación de la ley 24.013”.

“Muchos países han implementado otros incentivos para reducir la precarización laboral, que lamentablemente está aumentando significativamente”, advirtieron y pidieron que no se apoye dicho capítulo ni la modificación de la ley de Contrato de Trabajo

Además, indicaron que “la abolición de la moratoria previsional dejaría desamparados a miles de hombres y mujeres, particularmente a estas últimas, quienes han trabajado durante décadas en condiciones precarias. Resulta injusto perdonar a quienes no cumplieron con sus aportes y castigar a aquellos que no son responsables de esta situación. Por lo tanto, su aporte para evitar esta injusticia, sería rechazar este capítulo”.

05 f1 Cámara de Senadores de la Nación.jpg Gentileza. Senado de la Nación

Tres votos por Entre Ríos

Por su parte, el senador Edgardo Kueider afirmó que no votará capítulos “a libro cerrado”. Es referente de Unión Federal, un peronista no kirchnerista que aún no fijó posición par votar.

El tercer entrerriano, Alfredo De Ángeli (PRO) dijo que acompañará la ley. Olalla seguiría en esta línea, por tratarse de un espacio que integra a Juntos por Entre Ríos.

Cabe recordar que el oficialismo provincial anunció que acompañará la ley que promueve el presidente Milei.