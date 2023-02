Uber penetra en Paraná, pese a la resistencia de Taxistas

Uber tienta a taxistas paranaenses a registrarse en la app

En el beneficio dado, se añadió como una yapa, que si a eso se logra incorporar más choferes al sistema, conseguirán $ 50 mil extra por cada uno de los que se inscriban y empiecen a trasladar pasajeros.

Uber en Paraná.jpg

Sin autorización

UNO recordó que la Municipalidad de Paraná, declaró ilegal este sistema de traslado de pasajeros, sencillamente porque no cuentan con la habilitación local, sumado a que no tributan en la ciudad o la provincia, y lo más grave, que al no estar autorizados, no cuentan con seguros que cubran al chofer o al pasajero ante la eventualidad de tener que enfrentar con la cobertura por un siniestro vial.

"Nos están matando"

Este sábado, UNO dialogó con Luis Santana, el presidente de la Asociación de Taxis Libres y Particulares de Paraná. El referente de los taxistas directamente alertó que el sector no convalida la existencia de Uber, habida cuenta que no están autorizados a funcionar en esta ciudad, como en la gran mayoría del país.

"Esto es una gran competencia desleal, atroz, bárbara. Por estas aplicaciones no están matando económicamente a los choferes, porque están perdiendo trabajo de modo notorio. Nos quitan pasajeros porque ofrecen tarifas más baratas", cuestionó Santana, para marcar: "Es obvio que cobren mucho menos, porque el sistema es en base a una aplicación que no tributa en ningún lado, no existe ninguna posibilidad de reclamo o queja, y si llegara a pasar un accidente, no podrán responder con el seguro, ya que no tendrán cobertura".

"Así es muy fácil tener una empresa sin pagar nada y solo tener una persona con un auto para llevar pasajeros, compitiendo de la peor manera con nosotros que estamos al día con los tributos municipales, provinciales y nacionales, cumpliendo con las exigencias de las ordenanzas y normativas y dando la cara por cualquier problema", referenció el titular de la entidad.

Ilegal pero en crecimiento

Sin embargo, Santana hizo saber que más allá de la precariedad de Uber, en Paraná hay como mínimo un 20% de los choferes de taxis y de remises, que cuentan con la aplicación para hacer viajes por fuera del circuito oficial autorizado por la Municipalidad.

"Nosotros, los taxistas somos unos 530 trabajadores, a los que se les debe sumar cerca de 2.000 remiseros, y por los datos que hemos obtenidos, sabemos que hay compañeros que tienen este ingreso extra. Vemos que cada vez hay más adhesiones, y que hoy pueden haber cómo mínimo un 20% de choferes trabajando para Uber en Paraná", explicó sobre este proceso de trabajo que choca entre lo legal y lo clandestino.

La realidad marca que Uber presenta autos modernos, bien equipados con aire acondicionado y con un servicio más económico que el resto de las propuestas legales de la ciudad.

Uber.jpg Remiseros y taxistas reclaman que se cumpla con las normas vigentes. Juan Ignacio Pereira/ UNO

Santana comentó que las tarifas son bien diferentes y en tiempos de crisis, la gente opta por esta actividad trucha. "Hoy un viaje, por ejemplo, de calle Gutiérrez de Paraná a San Benito tiene un costo de 1.700 para un taxi o un remís, pero Uber cobra ese recorrido en unos 1.100 pesos" informó.

El dirigentes de taxistas de Paraná, notificó sobre las falencias de Uber: "Deberán saber las personas de Paraná, que como aspecto negativo, el servicio de Uber cuenta con varios puntos, entre ellos, no solo la ilegalidad del servicio, sino que además los fin de semana no trabajan".

Multa a Uber

El referente comentó que la Municipalidad realiza operativos permanentes en las calles, y esto posibilitó que hace un par de días, se detectaran algunos Uber en plena tarea. "Los inspectores los encontraron con pasajeros o pagando, y por ello se les retuvo el vehículo. Por lo que se supo la multa que se le aplicó por transitar ilegalmente, y recuperar el vehículo retenido, fue de 200.000 pesos".

pese a todos estos contratiempos, Santana admitió que el modelo Uber crece lentamente en su uso en Paraná. "Tal vez sea por una cuestión generacional, donde la juventud u otras personas, están acostumbradas a las aplicaciones por celular. El sistema parece que les daría seguridad, tranquilidad, y por ello lo utilizan por moda, moda que se está imponiendo a costa de perjudicarnos a todos los que estamos blanqueados y autorizados".

Rosario

En tanto, el titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yanotti, cuestionó la propuesta de la plataforma Uber de pagarles $ 100 mil a aquellos taxistas que se registren en la aplicación y realicen 50 viajes antes del 31 de marzo y dijo que se trataba de otra "burla" de esa empresa y destacó que "no hay que perder el tiempo en esas cosas sino concentrarse en mejorar el servicio de taxis en la ciudad". También puso el énfasis en que la plataforma "quiere ganar el mercado, que hasta el momento no hay podido".

"Con esto se está demostrando que Uber, a nivel prestación de servicio en forma privada, fracasó por eso ahora están recurriendo a la actividad legal que es el taxi", resaltó.

uber taxis.jpg

El titular del gremio de los peones de taxis se preguntó cómo harían desde esa plataforma para afrontar los pagos prometidos en su anuncio. "Uber no está permitido en Rosario y otras ciudades de la Argentina, acá no hay oficina, no hay responsables, ni agencia, ni nada".

Asimismo afirmó que es poco probable que un taxista que se desempeña en una actividad tradicional y legal, vaya a sumarse a esta propuesta sabiendo que corre el riesgo de perder la licencia. "No sería negocio para nadie", señaló.

"Uber hace años que está tratando de ganar el mercado como lo hizo en Buenos Aires. La verdad es que aquí no han podido. Creo que los taxistas hemos aprendido de los errores que se cometieron en Buenos Aires, los servicios se han aggiornado y los radiotaxis tienen muy buenas aplicaciones, que funcionan muy bien, y eso no permite que Uber tenga otro desarrollo", amplió.

"La gente tiene que tener en cuenta las experiencias de otros países. Uber te copa el mercado y después te cobra lo que quiere. No es la tarifa regulada como está ahora, el transporte público tiene que ser una cosa seria, con tarifas, con horarios, con funcionamiento regulado", explicó el dirigente gremial.

"Por eso, no hay que perder el tiempo con estas cosas. Los choferes y peones tenemos que poner la energía en mejorar el servicio", destacó finalmente.