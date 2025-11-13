Uno Entre Rios | La Provincia | Turismo

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli llegará a Paraná este viernes para reunirse con el sistema turístico entrerriano.

13 de noviembre 2025 · 20:48hs
Daniel Scioli estará este viernes en Paraná y se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio. 

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, desarrollará este viernes una agenda institucional en la capital entrerriana junto al gobernador Rogelio Frigerio y referentes del sector turístico provincial. El funcionario nacional llegará este viernes a la ciudad de Paraná para mantener una jornada de trabajo junto a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector privado del turismo entrerriano.

Acerca de la llegada de Daniel Scioli

La recepción estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. En tanto que la comitiva nacional se compondrá además por el director de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, y la coordinadora de Marketing, Promoción Digital y Contenidos, Micaela Schpak.

La convocatoria apunta a fortalecer la articulación público-privada, avanzar en la planificación estratégica y consolidar una agenda de cooperación entre Nación y provincia de cara a la temporada de verano 2026. En ese marco, se analizarán las líneas de acción conjuntas para la promoción del destino Entre Ríos y la sostenibilidad de su desarrollo turístico.

El encuentro central será la reunión con el sistema turístico que se desarrollará en el salón del Mirador Tec con participación de intendentes e integrantes de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), emprendedores, profesionales y referentes de entidades representativas del sector.

Más datos

La visita institucional de Scioli incluirá también un recorrido náutico por el río Paraná con el propósito de promover el turismo vinculado a los recursos naturales y las actividades recreativas en la región. Y concluirá con una conferencia de prensa.

Desde la Secretaría de Turismo de Entre Ríos se destacó la relevancia de la visita como una instancia de articulación federal y de preparación conjunta para la temporada estival, orientada a posicionar a Entre Ríos como un destino competitivo, sostenible y en crecimiento dentro del mapa turístico nacional.

