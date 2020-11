Turismo: Cabañeros de Colón y San José piden reacticvación

Embed

El sector turístico de la zona está integrado por miles de pequeñas empresas familiares que reciben a miles de turistas al año, generando trabajo y movimiento económico en forma directa e indirecta a las economías regionales. “No solo vimos coartado nuestro derecho a trabajar, sino que se nos hemos tenido que hacer cargo del pago de impuestos, sueldos, cargas sociales, servicios y otros gastos que en ningún momento nos fueron condonados”, expresaron.

Ante el anuncio del Gobernador Gustavo Bordet, del retorno de la actividad turística a partir del 4 de diciembre, que no se exigirá hisopado para el ingreso a la provincia de Entre Ríos y que se podrá trabajar con normalidad, los empresarios solicitan a los intendentes que confirmen dicha fecha y los protocolos a seguir para recibir a los turistas.

Ante la ausencia de funcionarios que se hicieran eco del reclamo, se decidió entregar una nota firmada por representantes de más de 80 pymes en mesa de entradas de la Municipalidad de Colón. Luego fueron recibidos por el secretario de Gobierno Municipal, Pablo Trevisán quien les comunicó que no podían dar ninguna confirmación, ya que el gobernador Bordet había hecho el anuncio de apertura pero no está certificado por ningún decreto que lo avale, por tal motivo y hasta que el Gobernador no se expida, el Municipio no puede confirmar ni la fecha, ni la metodología para la apertura.

cabañeros1.jpg

“Es decepcionante que nos sigan manoseando de esta forma. Somos un sector productivo importante en la provincia, con importantes inversiones y que contribuimos tanto a Provincia, como al Municipio, lo mínimo que esperamos es respeto. Si se ha tomado la decisión de comenzar a trabajar, nos digan cuáles serán las reglas. Estamos perdiendo reservas y quedando mal con los potenciales turistas que todos los días nos llaman consultando para venir a vacacionar a Entre Ríos y que han leído en las redes que ya fijamos como fecha de apertura al Turismo para el 4 de diciembre, lo cual ha sido publicado por el Ministerio de Turismo Provincial, y en el Municipio nos dicen que por una firma, todavía no nos pueden autorizar a trabajar", expresó uno de los autoconvocados.

Se espera que en las próximas horas haya definiciones sobre este tema o se convocará a una nueva marcha para esta misma semana.