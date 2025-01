Troncoso, y la situación de Iosper: "Nadie más hará negocios con la salud de los entrerrianos"

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, afirmó que la intervención al Iosper se realizó porque desde el gobierno “queremos sanear la obra social, no tomarla. Cuando este objetivo se cumpla, volverá al anterior estado de situación”.

Resaltó, en declaraciones a El Once que “la idea es traer luz, mostrarle las cuentas a la gente y que el beneficiario del Iosper sea el centro de las medidas y de las políticas públicas, no el gobierno, los funcionarios ni los gremios” porque “tenemos que demostrarle a la gente que el Iosper no es un botín de guerra ni una caja negra. Es la obra social de nuestra provincia que nos tiene que dar orgullo, servicios y soluciones al afiliado y a las prestaciones”.

También hizo hincapié en que “la gente pedía que tomáramos alguna decisión. Ciertos gremios se resistieron de manera discursiva, otros no tanto”, y remarcó que “el déficit mensual acumulado no era financiado por los sindicatos, sino por todos los contribuyentes que pagan impuestos en nuestra provincia, sean o no afiliados”.

El ministro aclaró que la comisión fiscalizadora puesta por el Ejecutivo “puede actuar en tanto y cuanto las autoridades les brinden la información necesaria. Parte de los fundamentos para la intervención fue que no se brindaban estos datos. Los informes de que no se daba la información eran elevados al gobernador y se fue construyendo el camino para la intervención”.

En ese sentido, aclaró que lo que se busca es “bajar el déficit, porque si no la obra social es insostenible, renegociar todos los convenidos en cada sector. Se han aplicado quitas y cuotas en las deudas que había”, y finalmente agregó que “cualquier irregularidad que sea más allá de mala administración forma parte de los incumplimientos de los deberes de funcionario público vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque es la voluntad del gobernador y del equipo”.