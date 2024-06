Trasplante de médula: evoluciona joven de Chajarí

Su esposa, Aldana Maison, contó a Chajarí al Día que la médula tarda aproximadamente 15 días en actuar con las células nuevas. “Hay que esperar, ir viendo cómo evoluciona día a día y prevenir cualquier tipo de infección”, indicó.

En la última horas, Aldana reflejó en la redes una foto de Hernán, en el tercer día de su trasplante, destacando su valentía en la lucha que comenzó hace más de un año.

Embed

"Leí por ahí que el mejor guerrero, no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla” . Venís hace más de un año demostrándonos eso, que no hay diagnóstico que te frene. Gracias por no bajar los brazos nunca Foto subida: Día 3, trasplantado. Con esa sonrisa tan maravillosa!!! ¡Quiero verte triunfar, quiero verte ganar! Te amo tanto!!!