Según explican en el sector que comercializa cubiertas, la brecha cambiaria hizo que en algunos productos se afecte el costo de reposición, pero además inciden la restricción a las importaciones y la pandemia del coronavirus.

El 85% de estos productos para los vehículos automotores de carga son importados, generalmente desde Brasil, y en menor proporción desde Japón, Europa y Estados Unidos. Si bien a nivel nacional son tres las empresas que fabrican neumáticos, que son Pirelli, Firestone Bridgeston y Fate, solo esta última hace cubiertas para camiones. Las otras dos están abocadas a la fabricación de gomas para autos y a las de los camiones las importan.

La semana pasada Roberto Méndez, presidente de la firma Neumen, representante líder de Pirelli a nivel nacional, había advertido en declaraciones radiales que debido a esta cuestión la situación se complica cada vez más para el sector del transporte de cargas y denunció que incluso hay camiones que están parados porque no pueden viajar al no poder reemplazar las cubiertas que van presentando desgastes y deterioros. “Fate es la única firma nacional que produce cubiertas para camiones y cubre en tiempos normales un 15% del mercado, lo demás se importa. En la actualidad la situación es muy compleja, porque encima hoy en día, por la pandemia, están trabajando al 20% o el 25%”, dijo, y explicó: “El problema para abastecernos y dar respuesta a la demanda de neumáticos, de camiones sobre todo, es que no se permite sacar dólares y por lo tanto no se puede importar”.

“Hay que tener en cuenta que todo se transporta a través de camiones en la Argentina, y se va a empezar a notar también este inconveniente muy pronto en el sector del campo. Ya hay camiones parados, porque no queda otra alternativa ante esta situación, y lo mismo está pasando con los colectivos”, aseguró.

Sobre este tema, Diego Marsili, referente de un local de ventas de cubiertas en calle Almafuerte al 400, en Paraná, confirmó a UNO: “Desde hace unos meses hay faltante de neumáticos, sobre todo para camiones y maquinarias agrícolas. Puntualmente ha pasado que con los productos que son importados se han empezado a rechazar las licencias de importación y los cupos son menores a los habituales”.

En este marco, subrayó: “El principal faltante es más que nada de cubiertas para camiones. En cuanto a lo nacional, los insumos para fabricar también se importan y esto puede llegar a ser un factor que genera inconvenientes en la producción. Hay tres fábricas en el país: Fate, que se dedica a toda la línea de productos; y después están Pirelli y Firestone Bridgeston, que fabrican cubiertas para autos y a las de camiones las importan –si bien Firestone algo fabrica para el agro–, pero con la situación actual no están trabajando al 100% de su capacidad sino con personal reducido, y también con áreas y turnos reducidos. Por eso la oferta es mucho menor; se está consiguiendo muy poco hoy en día y no se está pudiendo cubrir la demanda. En camiones tienen que optar por el recapado. Hemos hablado con colegas y están igual que nosotros, que desde diciembre conseguimos un stock del 5% o menos de los que se vendía habitualmente”.

Por otra parte alertó que en los próximos meses el problema podría extenderse al campo: “En el agro todavía no están en campaña, y puede ser que no sea ahora un problema que se manifieste a viva voz en ese rubro. Pero cuando estén en campaña, si esto no se resuelve, va a estar complicado: las cubiertas de tractores, trilladoras y demás, por su peso y su uso, no son tan fácil de recapar o retocar, entonces indefectiblemente hay que recurrir a un producto nuevo”, advirtió.

En cuanto a vehículos de menor porte, como autos y camionetas, aclaró: “Por ahí hay faltante una o dos semanas, y después de ese tiempo vienen los ingresos nuevos y se puede cumplir. No están ajenos a esta cuestión, pero en esos casos no es tan alarmante la situación como en los camiones”.

Por su parte Carlos, quien trabaja en un empresa del rubro en General Ramírez, que es representante de Michelín, una marca importada, lamentó: “No tenemos ingreso de mercadería que viene de afuera, así que estamos sufriendo bastante. Se trata de una faltante que ya lleva cuatro meses más o menos y es general, y si bien se nota más en maquinaria agrícola y camiones, ahora está sumando además a las cubiertas de autos y camionetas”.

En la firma, además de gomas nuevas, venden recapadas y recauchutadas, y en este tiempo el vendedor observó: “Hay gente que nunca recapaba y ahora no le queda otra, porque no consigue cubiertas nuevas. El valor de una goma recapada es de alrededor del 40% de una nueva”.

Incrementos

De acuerdo a las mediciones del Departamento de Estudios Económicos y Costos de Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el costo de los neumáticos para camiones subió un 60,4% a lo largo de 2020. Al respecto, Diego Marsili refirió: “Las listas vienen de fábrica directamente y los valores se han incrementado por factores que tienen que ver con los costos y demás, pero seguramente la faltante también incidió para que se efectúen estos aumentos”.

Según mencionó a modo de ejemplo, el 60% o el 70% de las flotas en la región utilizan una medida de neumático cuyo costo hoy en día arranca en los 61.000 pesos. “Ese precios es para una goma de ruta con dibujo liso; y en el caso de una primera marca, con taco, asciende a 75.000 pesos”, indicó.

Por otra parte, señaló que en el rubro la financiación es muy limitada: “Habitualmente se trabaja con cheques, con plazos; pero con la actual situación y los cambios constantes de los precios se ha acortado muchísimo. En este rubro no hay planes Ahora 12 y hoy el que tiene stock de cubiertas para transporte de carga las está vendiendo al contado o con un máximo de 30 días” sostuvo.

En tanto, Carlos, vendedor de una firma de neumáticos importados, sostuvo que los aumentos se dan sobre todo porque son productos que dependen del valor del dólar, ya que vienen de afuera, y subrayó: “Por ahí hay listas de precios pero no hay mercadería. Así que nosotros, que somos representantes de la marca, no estamos pasando precios porque no tenemos stock y tampoco reposición de mercadería. Necesitamos que el Gobierno haga un arreglo para la liberación de mercadería, porque puede ser que esté en los puertos, pero si no la liberan es lo mismo que nada. Y en la zona muchos trabajan en el agro, hay mucha gente de campo y de transporte, que son los más afectados con esta situación”.

Más trabajo en gomerías

Carlos Kapp, propietario desde hace 45 años de una gomería de calle Blas Parera y Zubiría, en Paraná, mencionó a UNO: “Con este tema, tenemos más trabajo. Y hay más demanda de cubiertas usadas porque una nueva que costaba 4.000 hoy está a 8.000. Nosotros tratamos de tener un precio accesible y sacar del apuro a una persona que lo está necesitando”.

Un arreglo simple para un auto, según afirmó, está costando unos 300 pesos; para una camioneta, 400; y hay un precio diferencial si la cubierta precisa dos arreglos: “En una goma de camioneta le cobramos 450 pesos y no 600. Y el valor del desarme y el arme es según la medida de la cubierta. En un camión sale 1.000 pesos, porque es un trabajo muy pesado, que a la larga trae secuelas en la salud”.

Por último, admitió que hay quienes van a arreglar o cambiar una cubierta cuando ya no da más la que tienen en uso: “No quiero hablar mal de nadie, pero son sobre todo los remiseros, que vienen de última y buscan la goma usada, porque no tienen otra opción con lo que ganan”, concluyó.