Traductores e intérpretes conformaron su propia asociación

Traductores e intérpretes bregan por sus derechos.jpg Traductores e intérpretes bregan por sus derechos Juan Ignacio Pereira/ UNO

En este marco, Rina Blanco, Andrea Berón, Gisela Zapata, Flavia Aybar, Eugenia Avellaneda y María Inés Martínez –algunas de las socias fundadoras de la Asociación–, visitaron Diario UNO para explicar los alcances de esta iniciativa: “La formación de Actiiper surgió por las inquietudes que teníamos acerca del campo ocupacional y la normativa que rige en nuestra provincia, ya que no contamos con una reglamentación para el ejercicio de la profesión de los traductores e intérpretes”, contó María Inés, su actual presidenta.

A su vez, indicó a UNO: “Estuvimos en contacto con profesionales de la traducción, lo que nos llevó a capacitarnos en distintos colegios de profesionales de otras provincias y también del exterior. Esto generó la necesidad de contar con una representación profesional y nos encaminó a unirnos en una asociación civil para proteger los intereses de traductores e intérpretes”.

“Dentro de los objetivos a los que apuntamos es a que se regule la profesión y de alguna manera se puedan trabajar todas esas cuestiones que hoy no tienen difusión. En el caso de los intérpretes de lenguas de seña, por ejemplo, no tenemos matrícula; y en el caso de los traductores, se tienen que matricular en otras provincias, porque no hay un colegio de profesionales en Entre Ríos”.

Entre las acciones más inmediatas que se plantearon desde la Actiiper, el poder dar a conocer lo que hacen y cuál es la finalidad de esta iniciativa es primordial, para que los traductores e intérpretes de toda la provincia pueda sumarse. Sobre este punto, María Inés sostuvo: “Nos propusimos difundir información sobre la Asociación y queremos invitar a los traductores e interpretes titulados, como así también a los empíricos y a otros profesionales afines de toda la provincia a que se sumen”.

“Incluimos a traductores de todos los idiomas, como inglés, francés, alemán, italiano y demás; y de lengua de señas argentina y todo lo abarcativo a idiomas”, agregó.

Con respecto al ámbito laboral en el que pueden desarrollar su actividad, comentó: “El campo ocupacional es amplísimo, lo que pasa es que se conoce poco sobre la profesión, sobre todo del intérprete de lengua de señas argentina. Se puede trabajar en todos los ámbitos: educativo, jurídico, cultural, en salud y demás. Tanto la LSA como también los demás idiomas, de una manera u otra están participando en todo lo que es la cultura”.

Al respecto, Andrea Berón, hoy primera vocal de Actiiper, contó: “En mi caso estuve trabajando en equipo durante dos años en un instituto privado y en paralelo un año en una universidad en Oro Verde, donde dictamos un curso de nivel 1 para los alumnos y otro para profesores, en el que también se sumaron algunos empleados de la casa”.

Flavia Aybar, secretaria de la Asociación, refirió: “Trabajo en educación y estoy hace unos siete años cómo intérprete de lengua de señas de un estudiante sordo; pero me interesan otros campos también, como el jurídico y el de la salud, donde hoy hay una demanda concreta que no está cubierta”.

Para contactarse con Actiiper, se puede escribir al correo electrónico: actiiper.entrerios@gmail.com; o a través de Instagram @actiiper.

Esperan que el Senado apruebe la Ley de Lengua de Señas

Gisela Zapata, socia fundadora de la Actiiper, contó a UNO que en su formación como intérprete de lengua de señas argentina (LSA) pudo conocer a la comunidad sorda e interiorizarse de sus necesidades para una verdadera inclusión. “Saber que hay una lengua para comunicarse con personas sordas y que hay campos en los que no hay intérpretes evidencia que no se puede hablar de una verdadera inclusión. Pasa por ejemplo en el campo de la salud, que me interesa mucho: no hay intérpretes para personas sordas que quieran atenderse en un espacio público o privado. Hay que generar oportunidades también en educación para darle la oportunidad a tener acceso al derecho de estudiar, al igual que a otros espacios”.

Lengua de señas argentinas.jpg

“Esperamos que el 13 de abril sea sancionada la ley de lengua de señas, porque eso va a generar muchos beneficios a la comunidad sorda y también a los y las intérpretes de nuestro país”, dijo, en referencia al proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como idioma natural y originario de la comunidad en todo el país, que más allá de impulsar su difusión como patrimonio cultural, permitirá otros beneficios para la comunidad sorda argentina, como su uso extendido en organismos públicos y la consecuente capacitación para funcionarios y ciudadanos en general. De este modo, las posibilidad del aprendizaje y uso del LSA se torna más accesible.

El proyecto ya fue aprobado por unanimidad a fines de noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación y enviado al Senado, donde no se trató en la último sesión por falta de quorum y se debatirá en la próxima.