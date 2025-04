Trabajadores del San Francisco de Asís levantaron el paro aunque no vislumbran soluciones

La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís de Paraná tiene 109 trabajadores distribuidos la Escuela Privada de Educación Integral Nº 9 y el Centro de Día, ambos con el nombre del fundador de la orden de los franciscanos. El problema mayor lo tiene el Centro de Día ya que a la escuela la subsidia el Estado por ser pública de gestión privada. El Centro de día es privado y único en Paraná, y uno de los pocos del país que atiende chicos con discapacidad severa y profunda.

"La situación no varió mucho. Desde un principio del conflicto sostenemos que acá no se trata únicamente de un número, de un monto de dinero, también de observar en qué condiciones desarrollamos y vamos a continuar desarrollando nuestras tareas. Todos sabemos a qué nos dedicamos, la dinámica de esta institución dedicada a chicos con discapacidad y es teniendo en cuenta todo eso que decidimos reintegrarnos al trabajo, principalmente entendiendo los contratiempos que se le generan a nuestros asistentes y sus familias, lógicamente. Al día 19 recién completaron el pago del sueldo, pero aún adeudan los aguinaldos y es lógico que no están analizando pagar esas deudas porque en ningún momento aparece una propuesta económica ni arreglo.

Eder describió que se sienten acorralados: "Más teniendo en cuenta la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo como conciliación. Nos ponen sobre nuestras espaldas cuestiones que no nos corresponden y nosotros lo único que queremos es que nuestra tarea sea remunerada. Hay un ingrediente que se adosa ahora, y es que la asociación está acéfala, entonces si tenés que hacer un pedido o cualquier cuestionamiento, no tenemos a quién. Ya no hay comisión directiva de la cooperadora", explicó.