Sociedad Rural de La Paz: "Que el Estado no nos siga castigando con más impuestos"

Las pocas respuestas “no dan de comer a los animales ni pagan las deudas”. Además sostuvo que la falta de infraestructura no garantiza una producción y comercio dinámico.

Finalmente sostuvo que se transita un año electoral, "en el que como ciudadanos de un estado democrático tenemos el deber de participar, de sumar ideas, de buscar los medios que ayuden a la concreción del cambio que nuestro país necesita, que signifique el progreso en todos los ámbitos más allá de lo económico".

Los problemas del campo

“Como primer punto quiero hacer hincapié en que los problemas que atraviesa el campo no son más ni menos importantes que los de cualquier otro sector de la sociedad”. “Solamente quiero destacar que con nuestros reclamos queremos proteger nada más ni nada menos que la producción de alimentos. Y sabemos que además de alimento, se generan inmensas cantidades de dinero, y lo que queremos es que ese dinero sea bien administrado no solo para el sector, sino para el bienestar general”, .

“El ruralismo está compuesto por personas que no le temen a las inclemencias, al esfuerzo, a las largas jornadas. Por el contrario el trabajar a destajo es su esencia, pero la capacidad y la paciencia se terminan cuando la única respuesta por parte del estado es el castigo con más y más impuestos”.

“Desde ya hace muchos años, a los productores agropecuarios, nos han castigado tanto que hasta resultaría lógico que nos volviéramos, en cierta manera, egoístas e individualistas. Pero debemos esforzarnos para que eso no pase; siempre nos caracterizó la solidaridad y la empatía”.

"Pero es claro que así ya no se puede seguir. Es insostenible el nivel actual de cargas tributarias, porque a los altos impuestos se le suman retenciones, desdoblamiento cambiario, y demás medidas que se le ocurre a algún funcionario de turno” afirmó Gerardo Genre Bert.

Posteriormente recalcó “A todo esto se le agrega que estamos sufriendo una sequía atroz, que está poniendo en una situación de quebranto total al productor agropecuario. De no haber medidas contundentes e inmediatas, van a lograr hacer desaparecer a los pocos productores agropecuarios chicos y medianos que aún sobreviven en este país, provocando así un gran daño en la cultura rural que muestra respeto, sentido de pertenencia y arraigo al campo”.

“Aunque como institución hemos participado de encuentros y gestiones brindadas por el Estado para buscar la manera de palear esta situación, no encontramos respuestas que estén a la altura de las pérdidas que ha sufrido el sector. Pareciera que esta ayuda ha quedado meramente en fotos y certificados de emergencia, respuestas que sabemos que no dan de comer a los animales ni pagan las deudas”.

“Esta situación ha reafirmado la pérdida de confianza o incluso rechazo al Estado y las instituciones que tendríamos que velar por el bien del sector”.

Por otro lado Genre Bert dijo que “es verdad, que como productores, tenemos que hacer autocrítica de la falta de participación activa que tenemos en la política e instituciones, porque las cosas se arreglan desde adentro”.

En otro tramo del discurso el Pte de la Sociedad Rural La Paz recordó un problema histórico que “es la falta de infraestructura que garanticen una producción y comercio dinámico; rutas, caminos y puentes acordes al nivel productivo de los tiempos en que vivimos”.

"Necesitamos, además, legislación clara, ampliación y adecuación de la ley de emergencia, una nueva ley de fitosanitarios que traiga seguridad jurídica, y no quedar expuestos a cambios antojadizos de autoridades de turno”.

En otro orden de cosas expresó que “la problemática relativa a la sanidad animal se ha convertido en un punto álgido debido a la baja rentabilidad ganadera y las graves consecuencias derivadas de la sequía”.

"Los tratamientos contra aftosa, garrapata y brucelosis, inciden, hoy, notablemente no solo en los costos sino en el actual difícil manejo de la hacienda”.

“Esto provoca rispideces, diferencias y hasta enojos con la autoridad de aplicación e instituciones relacionadas a ello. SENASA, más precisamente, que es quien lleva adelante las políticas sanitarias, debería involucrarse más ponerse junto al productor y no sobre él; ayudarlo y no asfixiarlo con requerimientos y reglas, muchas de las cuales son claramente incumplibles. Al hablar de este tema vale aclarar que no me estoy refiriendo a las oficinas locales, que bien sabemos que no cuentan con los suficientes recursos tanto económicos como de personal”.

El joven dirigente rural reclamó de parte del SENASA y de los entes gubernamentales vinculados a dicha problemática, “el apoyo técnico y financiero; no que quede la responsabilidad íntegramente en la espalda del productor y que los entes se limiten solamente a controlar. El Estado debe aportar en esta lucha”, enfatizó.

“Ninguna duda cabe de la importante función de Fucofa (Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa) en este tema, si bien siempre hay cosas para mejorar, no hay que perder de vista que es una fundación sin fines de lucro integrada por 3 federaciones de productores, que sólo aplica las políticas sanitarias del Senasa”.

Finalmente sostuvo que se transita un año electoral, “en el que como ciudadanos de un estado democrático tenemos el deber de participar, de sumar ideas, de buscar los medios que ayuden a la concreción del cambio que nuestro país necesita, que signifique el progreso en todos los ámbitos más allá de lo económico, también en la educación, en la salud, en la seguridad y en la justicia, que nos devuelva la grandeza de una tierra donde prime el bienestar general”.

“Como joven, que soy, quiero volver a vivir en un país como el que desarrollaron nuestros bisabuelos, muchos de ellos inmigrantes que llegaron aquí sin nada en sus valijas pero con una inquebrantable cultura de trabajo y pudieron organizar colonias agropecuarias, pequeñas empresas; logrando una nación a la que aspiraban venir personas de muchos lugares del mundo. Pero como sabemos las malas políticas y la corrupción dio vuelta la historia y hoy son más los que se quieren ir, que los que desean quedarse y darle lucha para salir adelante”.

“No perdamos la esperanza de dejarles a nuestros hijos un país distinto, floreciente en todo sentido”. “Quiero cerrar este discurso con un fragmento del Preámbulo de nuestra Constitución, porque soy un convencido de que si todos nuestros dirigentes políticos, gremiales y ciudadanos en general, tenemos en cuenta las siguientes palabras en nuestras decisiones diarias, una mejor Argentina es posible: "Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

Por su parte el presidente de Farer, José Colombatto al hacer uso de la palabra y dejar inaugurada la muestra convocó a los productores a comunicar a la población de que se trata producir “lo que cuesta, lo implica, lo se arriesga, lo que pagamos, lo que nos sacan, hay que decirlo en los medios y en las redes”. “Por ejemplo se dice lo que cotiza una tonelada de soja, pero jamás se explica cuantos kilos hay que producir para salvar los costos, y reflexionó “hay batallas que a veces el productor pierde porque no se sabe de todo lo que hay detrás”, afirmó.