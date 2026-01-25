Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Entre Ríos vivirá este domingo otra jornada agobiante, con alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en gran parte de la provincia.

El alivio no llega y el calor vuelve a decir presente en Entre Ríos. Tras un sábado sofocante, este domingo se perfila nuevamente como una jornada agobiante, con temperaturas elevadas y pocas chances de descanso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por altas temperaturas y anticipa máximas que volverán a superar con holgura los 30 grados en toda la provincia.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la temperatura mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. En la capital entrerriana y zonas cercanas se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

Altas temperaturas hidratación calor

Para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el pronóstico indica una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, finalmente, se prevé una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados, también con cielo parcialmente nublado.