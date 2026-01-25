Uno Entre Rios | La Provincia | temperaturas

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Entre Ríos vivirá este domingo otra jornada agobiante, con alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en gran parte de la provincia.

25 de enero 2026 · 09:58hs
Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Foto: Archivo UNO

El alivio no llega y el calor vuelve a decir presente en Entre Ríos. Tras un sábado sofocante, este domingo se perfila nuevamente como una jornada agobiante, con temperaturas elevadas y pocas chances de descanso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por altas temperaturas y anticipa máximas que volverán a superar con holgura los 30 grados en toda la provincia.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la temperatura mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. En la capital entrerriana y zonas cercanas se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para los próximos siete días altas temperaturas, sin lluvias para la región. Elpronóstico extendido

SMN pronostica días de temperaturas superiores a 36 grados

SMN emitió un alerta por altas temperaturas. Defensa Civil emitió recomendaciones. Los departamentos más afectados Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

LEER MÁS: Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

Altas temperaturas hidratación calor

Para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el pronóstico indica una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, finalmente, se prevé una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados, también con cielo parcialmente nublado.

temperaturas Entre Ríos
Noticias relacionadas
vEsta semana inicia con inestabilidad y temperaturas promedio de entre 20 grados de mínima y 32 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: en la semana habrá un solo día de alivio con una máxima de 28 grados

SMN: continúa  el calor y el tiempo inestable

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa de Paraná

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto le respondió a la Cámara Entrerriana de Turismo: La provincia no fija la tarifa eléctrica

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Ultimo Momento
El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Policiales
Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Ovación
Boca inicia el Torneo Apertura ante el difícil Deportivo Riestra

Boca inicia el Torneo Apertura ante el difícil Deportivo Riestra

El TC Mouras abre el telón nacional

El TC Mouras abre el telón nacional

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

La provincia
La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Dejanos tu comentario