El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles por la mañana un aviso a corto plazo de carácter urgente por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que afecta directamente al sur de Entre Ríos. Rige para los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos
El alerta por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo afecta directamente el sur de Entre Ríos.
Zonas
La medida rige desde las 10.30 para los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, y se extiende también a localidades vecinas de Santa Fe (Constitución) y del norte de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Pergamino, Ramallo, San Nicolás y San Pedro).
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Este aviso inmediato se da en el marco de un escenario meteorológico muy inestable en la región. Actualmente, rige una alerta naranja para toda la franja sur y este de la provincia, incluyendo además a Victoria, Colón, Tala y Uruguay.
Para la tarde de este miércoles se anticipa una intensificación de las tormentas, las cuales podrían ser localmente severas, con ráfagas de viento de hasta 75 km/h, fuerte actividad eléctrica y acumulados de agua que podrían rondar entre los 40 y 60 mm.
Por otra parte, el resto del territorio entrerriano —incluyendo a Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador— se mantiene bajo alerta amarilla. En estas zonas se prevén lluvias de variada intensidad con un mejoramiento progresivo hacia la noche