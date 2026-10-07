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Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos

El alerta por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo afecta directamente el sur de Entre Ríos.

7 de octubre 2026 · 13:48hs
Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles por la mañana un aviso a corto plazo de carácter urgente por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que afecta directamente al sur de Entre Ríos. Rige para los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Zonas

La medida rige desde las 10.30 para los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, y se extiende también a localidades vecinas de Santa Fe (Constitución) y del norte de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Pergamino, Ramallo, San Nicolás y San Pedro).

LEER MÁS: SMN actualizó alerta por tormentas para Entre Ríos

Este aviso inmediato se da en el marco de un escenario meteorológico muy inestable en la región. Actualmente, rige una alerta naranja para toda la franja sur y este de la provincia, incluyendo además a Victoria, Colón, Tala y Uruguay.

Para la tarde de este miércoles se anticipa una intensificación de las tormentas, las cuales podrían ser localmente severas, con ráfagas de viento de hasta 75 km/h, fuerte actividad eléctrica y acumulados de agua que podrían rondar entre los 40 y 60 mm.

Por otra parte, el resto del territorio entrerriano —incluyendo a Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador— se mantiene bajo alerta amarilla. En estas zonas se prevén lluvias de variada intensidad con un mejoramiento progresivo hacia la noche

Granizo Entre Ríos SMN
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Rige alerta amarilla por tormentas para Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

SMN actualizó alerta por tormentas para Entre Ríos

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