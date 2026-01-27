SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para la región alertas naranja y amarillo por altas temperaturas. Una parte de Entre Ríos continúa en elerta naranja mientras otra está bajo alerta amarilla.

El calor extremo abarca varias regiones del país con temperaturas por encima del promedio para el primer mes del año y se presenta agobiante por la presencia de humedad ambiental que eleva la sensación térmica.

SMN altas temperaturas

La zona oeste de Entre Ríos y el sur de Córdoba y de Santa Fe se encuentan en nivel naranja. En tanto el alerta amarilla abarca en el resto de la provincia de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, este de Entre Ríos y de Chaco, sudeste de Santiago del estero, centro y norte de Santa Fe, y la mayor parte de la provincia de Córdoba.

Alerta Naranja: La Paz ,Paraná, Diamante, Nogoyá y Villaguay.

Amarilla: Colón, Gualeguaychúm, Tala, Uruguay, Islas del Ibicuy.

En Paraná este martes la temperatura promedio registra 22 grados de mínima y 36 de máxima. Las máximas por encima de los 30 grados se mantendrán toda la semana.

incendios Chubut

Situación complicada en la Patagonia

Este martes el calor extremo empujado por vientos del norte llega hasta la Patagonia donde los fuegos se han reavivado desde el fin de semana. Esta situación cambiará el miércoles con un frente frío por el extremo sur, que descenderá la máxima a 28 para esta región. En contraste, la franja oeste y noroeste de la Patagonia a partir del mismo miércoles 28, posterior a algunas lluvias aisladas, comenzará rápidamente a sentir el marcado ascenso de la temperatura, alcanzando esta semana hasta +34 °C en la zona próxima a los incendios forestales del noroeste de Chubut.