SMN: "Las temperaturas estarán por debajo de lo normal hasta julio"

Entre Ríos tendrá temperaturas más bajas de lo normal durante los próximos 10 días, que rondarán en mínimas de 0° y 1° y máximas que no superarán los 15°. En inicios de julio, la situación podría estabilizarse e incluso generar un invierno más cálido, en comparación a otros años.

En ese sentido habrá grandes caídas de helada en los campos entrerrianos y santafesinos y las temperaturas máximas no superarán los 15° por lo que resta del mes de junio. Esta situación también se podrá notar en el resto del país, ya que el frente frío se unirá con una masa de aire polar que se genera en el polo sur, traerá aparejado un descenso de la temperatura.

“Si bien ya tenemos condiciones frías en este momento, se va a acentuar y tendremos temperaturas muy bajas en gran parte del país. Se puede notar mas que nada en la Patagonia, pues ahora esta masa avanzará al centro de Argentina”, explicó.

En Paraná y en la provincia, la situación es atípica. El frío helado se mantendrá hasta inicios de julio: “Tendremos prácticamente 9 días de temperaturas que van a estar rondando los 2° o 3°, por debajo de la temperatura mínima promedio del mes de julio, que es de 8°”, contó Durán y agregó que estos últimos días del mes también la temperatura máxima será por debajo de lo normal, por debajo de los 15°.

frio.jpg Mucho frío. La ola polar se hizo sentir durante toda la jornada. La máxima no alcanzó los 10°. Foto UNO/ Mateo Oviedo

Ni El Niño, ni La Niña

Durán es oriundo de Chaco y trabaja en el pronóstico del aeropuerto de Iguazú. En ese sentido, el último pronóstico que realizó tiene que ver con las anomalías de temperatura del Pacífico Central, cerca de la isla de Hawái. “En este momento no hay anomalías de temperatura ni fría ni cálida con lo cual no hay ningún fenómeno activo como El Niño o La Niña. Estamos en fase neutral y eso generaría las condiciones típicas de un invierno en toda la provincia de Entre Ríos”, expresó.

Sin embargo, cabe destacar que los pronósticos sugieren que habrá precipitaciones en la provincia que serán normales o por encima de lo normal durante el invierno entrerriano. En cuanto a las temperaturas, Entre Ríos tendrá estadísticamente un invierno más cálido. En conclusión, en los próximos 10 días habrá temperaturas más bajas de lo normal pero durante toda la temporada invernal se podrán percibir por encima de lo normal, con temperaturas aún más cálidas.

Neblina Paraná abril 2024.jpg

Lluvias y Neblinas

Últimamente Paraná ha amanecido con muchos días de neblina densa que han permanecido hasta cerca del mediodía. “Las neblinas son una de las cosas más complejas de estudiar”, introdujo el especialista en pronósticos aeronáuticos ya que su tesis de Licenciatura estudió los índices que permiten percibir o identificar una inminente niebla o neblina.

Pero pudo corroborar que específicamente el primer kilómetro de la atmósfera desde el suelo hacia arriba, por las noches, es el más difícil de pronosticar por los modelos de pronóstico. “Depende del viento, de la humedad, de la temperatura y la nubosidad que existe más arriba. No solamente en ese kilómetro de altura sino hasta los próximos 10 kilómetros”.

Dichos factores son completamente locales y dependen de las condiciones por ciudad. En ese sentido, Durán aclaró que cuando hay poca nubosidad o nula, es muy probable que haya mucho frío. “Ingresará una masa de aire muy fría y no va a haber prácticamente nubosidad en todo el centro del país, es un pronóstico de sol a pleno durante los próximos cinco días”, contó y agregó que es prácticamente improbable que se forme una nube y haya precipitaciones en alguna zona. “Son fenómenos que en algunos casos son más previsibles que otros”.

helada clima frío ola polar.jpg Foto Archivo

Predicciones y pronósticos meteorológicos

El trabajo de los meteorólogos tiene un trasfondo científico para poder concluir cómo será climáticamente un día en determinado lugar. Se trata de un sustento de leyes matemáticas que permiten predecir cómo van a ser las condiciones de presión, temperatura y humedad a futuro. “Se calcula con computadoras muy potentes cómo van a ser las condiciones. Y eso nosotros lo tenemos que validar”, indicó Durán y agregó que el pronóstico hecho por una computadora validado por una persona especialista en el tema. El tiempo máximo de predicción se puede suponer en los próximos 15 días.

Sin embargo, a medida que se trabaja sobre espacios más alejados en el tiempo, la probabilidad de acierto del pronóstico es menor y decrece porque la atmósfera está en constante movimiento y es caótica. Un pronóstico a 24 horas tiene un grado de certeza superior pero hay condiciones que se pueden trabajar a largo plazo, como es el caso de la temperatura. Pero en el caso de las lluvias, se trata de “una de las cosas más difíciles de pronosticar”.

Durán explicó que por eso es que a veces puede suceder que no hay lluvias un día cuyo pronóstico sugiere una probabilidad de precipitaciones mayor al 40%: “Podemos predecir que va a llover pero no cuándo o cuánto tiempo, por ejemplo”. Además, aclaró que en algunos casos sucede que llueve en algunos barrios de la ciudad y en otros no, o de manera intermitente, por eso es tan complejo.

Es por eso que la Meteorología trata de predecir pero cargada de incertidumbre: “El tamaño de la situación meteorológica es importante porque una nubosidad que cubre toda la provincia de Entre Ríos, puede ser una nubosidad que puede generar precipitaciones en algunos puntos de la provincia y en otros no”.

Avanza ola de frío polar en la provincia. Foto UNO/Archivo ilustrativa Avanza ola de frío polar en la provincia. Foto UNO/Archivo ilustrativa

Recomendaciones para el frío

Es importante estar atento a los pronósticos meteorológicos para estar preparado ante cualquier cambio brusco de temperatura. Ya que como sugiere el meteorólogo Durán, es posible que con el tiempo las predicciones vayan cambiando. Por eso, UNO brinda recomendaciones para poder llevar de la mejor manera el invierno este año: abrigarse bien con varias capas de ropa para mantener el calor corporal; consumir alimentos ricos en calorías para ayudar a tu cuerpo a combatir el frío; tomar bebidas calientes para entrar en calor y evitar la exposición.