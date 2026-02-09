Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó 240 castraciones en enero

La Municipalidad de Paraná se informó que durante el mes de enero se realizaron en la capital entrerriana 240 castraciones. En febrero habrá seis operativos.

9 de febrero 2026 · 19:18hs
La Municipalidad de Paraná realizó 240 castraciones en enero.

La Municipalidad de Paraná realizó 240 castraciones en enero.

La Municipalidad de Paraná informó que continúa con la política de castraciones, desparasitaciones y vacunación de mascotas en los barrios de la capital entrerriana. Durante el mes en curso ya se comenzó con la recorrida de siete puntos de la ciudad.

Detalles desde la Municipalidad de Paraná

Desde mediados de enero “se retomaron las recorridas con el quirófano móvil de la Municipalidad y se hicieron ya 240 castraciones, más las que se hacen en la sede de Salud Animal”, informó la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique.

El SMN anunció una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos.

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios.

Concepción del Uruguay: detectaron nuevamente presencia de verdín en los balnearios

En ese sentido, la funcionaria recordó que durante el 2025 se realizaron 7.505 castraciones, 2.556 desparasitaciones y 541 tratamientos para la sarna, además de brindar 6.304 atenciones clínicas básicas.

Al respecto, la médica remarcó que “desde el primer día de la gestión de la intendenta Rosario Romero se trabaja fuertemente para realizar castraciones de mascotas, desparasitaciones y vacunación, ya que esta estrategia sanitaria es fundamental para el cuidado de las mascotas y la salud de la población en general”.

Datos para tener en cuenta

El quirófano móvil recorre desde este lunes y este martes el barrio Brisas del Oeste (en la plaza ubicada en Calle 1522 y calle 1599). En tanto que desde el 11 al 13, estará en vecinal Florida (Pedro Aquino y Pérez Colman).

Mientras que el 18 y 19, en vecinal Antonini (plaza Héroes de Malvinas por Sargento García y Cabo Monzón); el 20, en Estación Parera (Del Mate 4757); el 23 y 24 Estación Parera (Gobernador Emilio Maya y Churruarín); y del 25 al 27, Barrio Lomas del Mirador 1 (plaza por Andrés Longo y Manuel Marchesse).

A su turno, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, recordó que “en el quirófano móvil se prioriza a las mascotas de los vecinos del barrio al que se va, ya que la idea es que se focalice sobre la zona que se está cubriendo”.

Para realizar el procedimiento quirúrgico las personas se deben presentar antes de las 10 de la mañana.

Además, Schmidt comentó que la Municipalidad “trabaja para que las mascotas estén atendidas, es importante que la gente sepa que tenemos que castrarlas para prevenir todo tipo de zoonosis”. Con las castraciones, dijo, “se impide bastante el deambular de las mascotas por las calles y se les permite tener una vida más saludable”.

Municipalidad de Paraná Castraciones Enero
