SMN actualizó alerta por tormentas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el sistema de alerta meteorológicas para la provincia de Entre Ríos.

Conforme al mapa de emisión vigente, gran parte del territorio se encuentra bajo alerta amarilla, mientras que una franja importante de la provincia se encuentra bajo alerta naranja, registrando tormentas de variada intensidad y condiciones de inestabilidad severa.

Los departamentos que actualmente se encuentran bajo nivel de alerta naranja son: Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Se espera que estas zonas sean afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En cuanto al Alerta Amarilla, afectará al resto de la Provincia con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones para la población

Se solicita a los habitantes de las zonas afectadas extremar las medidas de precaución, mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse resguardados en construcciones cerradas mientras persistan los fenómenos meteorológicos.