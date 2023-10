Sin combustible: después de días caóticos esperan soluciones

combustible no hay nafta Foto: UNO/Mateo Oviedo

En este marco, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) aseguró que “se transita un sendero hacia el normal abastecimiento de combustibles”, y subrayó que “de continuarse con el plan encarado, de acuerdo a las previsiones del Gobierno y las petroleras, esta situación tenderá a solucionarse progresivamente en los próximos días”, planteando la necesidad de “evitar la catarsis colectiva” en las estaciones. En tanto, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer) se manifestaron con cautela y advirtieron que puede haber demoras en el abastecimiento: “Se va a ir mejorando con el correr de la semana. Van a empezar a bajar los barcos, pero después hay que distribuirlo, así que no creo que esto se vaya a arreglar todo en una semana”, confió a UNO Mario Amado, el tesorero de la entidad.

A su vez, analizó: “Esto se va a ir regularizando seguramente con estos barcos que han dejado importar, pero sigue faltando el 20% del consumo que tenemos. Esto tiene que ser importado y si los valores siguen iguales, no se va a importar. Va a ser difícil porque no hay dólares y porque la diferencia es muy grande para que algún privado quiera importar para vender acá”.

Amado recordó que los inconvenientes comenzaron ya en agosto: “Ese mes empezaron a achicarnos los cupos. Había algunas licencias y por ahí te daban un poco más de combustible algunas compañías, pero te lo cobraban más caro. En septiembre ya los cupos fueron muy firmes, no había mucho afloje. Y en octubre fue cupo menos 3%, menos 4%, menos 5%, menos 6% de lo que era el año pasado, con un grave problema, que es que el consumo que veníamos teniendo no era el de octubre del año pasado, sino bastante más. Y a eso se le suma que tuvimos el fin de semana extra largo de octubre, el movimiento que hubo con esto, que da cuenta que nadie puede ahorrar y salen todos a dar una vuelta aunque sea, aunque no gasten nada después en los lugares adonde van. Y estuvieron las elecciones”, dijo.

no hay nafta Foto: UNO/Mateo Oviedo

Por otra parte, señaló: “El peor problema fue que para esos días las petroleras, según dicen ellas, volcaron más producto al mercado, por lo tanto como es fin de mes a cada una estación les quedó poquísimo cupo para retirar este fin de semana. Por eso todo el mundo se ha quedado sin combustible, sin nafta, sin gasoil. Las colas se multiplicaron muchísimo. En Gualeguay, por ejemplo, el sábado a la tarde había una sola estación de servicio que tenía nafta, las otras ninguna. Nunca había pasado esto”.

Amado comentó que ahora las estaciones aguardan la renovación del cupo con el cambio de mes y sostuvo: “Suponemos que la medida que ha tomado el gobierno con las petroleras tenderán a mejorar la situación en los próximos días, y en las próximas semanas se irán normalizando. Para las estaciones de servicio el cambio de mes ya va a ser muy bueno, porque se cambia el cupo. Entonces, empezamos con el cupo de noviembre y entonces si sacamos un día o sacamos dos de más, después tenemos dos de menos al otro día, pero no estamos como ahora, donde nadie tiene nada para sacar porque ya lo consumió, y en este momento hay estaciones que están sin algún tipo de combustible”.

El dirigente reiteró que desde hace varios meses hay irregularidades en el abastecimiento y precisó: “Esto salió a la luz porque pasó en Buenos Aires, pero nosotros venimos desde agosto advirtiendo esta situación, ya que había quiebres puntuales, faltaba gasoil, después en algunos lugares faltaba súper, pero eran dos o tres marcas de estaciones y las otras tenían. Ya en septiembre fue más generalizado, hubo días que teníamos un solo producto. Las estaciones más chicas son las que más sufren, porque a lo mejor les viene el camión una vez cada tres días y resulta que en una tarde vendían lo que les traían, así que hasta dentro de tres días no volvían a tener producto”.

Combustibles.jpg Faltó combustible el fin de semana Mateo Oviedo/ UNO

“Todo está todo muy complicado para las estaciones de servicio, que seguimos teniendo nuestras comisiones atadas al precio de venta, que está congelado, y la inflación de estos tres últimos meses, que viene siendo de dos dígitos por largo tiempo abrió todavía más la brecha entre lo que tendría que ser el precio y lo que realmente estamos cobrando. Así que estamos comiéndonos nuestro capital de trabajo. En esos términos estamos”, lamentó.

Con respecto a si con la normalización en el suministro habrá aumentos de precios en los combustibles, aclaró: “No sabemos qué acuerdo va a hacer la petrolera con el gobierno, cómo van a manejar el tema de los precios. Tenemos una segunda vuelta electoral que va a condicionar todo, como hasta ahora. Y veremos qué pasa, porque el escenario de haber dejado al ministro de Economía (Sergio Massa) en una posición buena para la segunda vuelta hace que no se tengan muchas esperanzas, por lo menos hasta el término de la elección, de que haya algún cambio profundo o alguna reconversión del rumbo. Por lo pronto dólares para importar no hay, tiene que actualizar el gobierno, las petroleras no van a poner dólares de su bolsillo para traer un producto por el que si no se le aprueba el gobierno los dólares oficiales, la brecha es enorme con el dólar paralelo. Es una simple ecuación económica”.

Amado hizo alusión al delicado momento que atraviesa el sector y aseveró: “Las estaciones estamos pasando por un estrés monstruoso porque para nosotros es esencial tener productos para vender y estamos siendo castigados con inspecciones de Defensa de la Competencia, con escraches de cualquier tipo, y encima de eso hay ruidos y comentarios de que podría subir un montón el combustible. Eso también hace que el comerciante, el estacionero, quiera defender lo que tiene, porque no sabe si lo puede reponer. Así que es toda una situación muy tirante”.

“Lo que le pedimos a la gente es que no se la agarre con los playeros. Ellos no saben qué decir, qué hacer, dirigen las colas para que la gente entre”, solicitó por último, frente a un panorama sobre el cual se prometen soluciones, pero por ahora sigue generando incertidumbre.