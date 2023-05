Siguen aumentando los casos de dengue en Entre Ríos

La capital entrerriana sigue encabezando el ranking de ciudades con mayor cantidad de contagios. Allí se sumaron a la fecha otros 345 pacientes infectados, que en su mayoría son de origen autóctono. Le sigue Gualeguaychú con 12 contagios, Federación, Concordia y Nogoyá suman 11, Diamante 8, Colón 6, La Paz 5, Victoria 4, San Salvador y Uruguay con 2, Federal y Tala 1.

Concordia: "Tenemos casos sospechosos"

“En estos momentos hay casos sospechosos nada más. No se registraron casos nuevos de dengue en la ultima semana, solo contamos con once que son importados”, dijo María Esther Aldaz, referente del área de Zoonosis del hospital Masvernat, respecto a la situación sanitaria que tiene Concordia y en la que trabajan en conjunto con agentes sanitarios. “La gente no descacharriza, uno le va enseñando donde están las larvas, le muestra cómo son entonces van entendiendo donde se encuentran. Visitamos casa por casa y después pasa la Municipalidad a recolectar los elementos que se descartan. A la tardecita pasa el camión y se hace la fumigación del lugar”, explicó la especialista.