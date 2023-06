Servicios de fiestas: "La inflación impide congelar precios"

Al respecto, Juan Carlos Ortega, quien hace décadas tiene un servicio de lunch junto a su familia y actualmente es el presidente de la Asociación Civil Cámara de Eventos y Afines de Entre Ríos, comentó a UNO: “Hoy es caótico el tema de los aumentos de precios y no se puede hacer ya un presupuesto con anticipación. De acá a un año no se le puede pasar un estimativo a la gente. Hoy preguntan con 20 días de antelación o a lo sumo un mes antes”.

Las subas de los comestibles que se requieren para elaborar los platos se reflejan cada mes en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y las variaciones de precios de abril en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 10,1%. Y mientras el próximo miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, ayer se dio a conocer el de la Ciudad de Buenos Aires, que indica que este rubro aumentó 6,6% y los productos que tuvieron incrementos más altos fueron leche, productos lácteos y huevos, alcanzando un 12,2%. Le siguen Pan y cereales con un 10,1%; 11,1% en Azúcar, repostería y postres; y 2% en Carnes y derivados.

Todos los meses se registran variaciones que van encareciendo el menú y Ortega observó: “El migón de pan estaba a 2.800 pesos, subió después a 3.000 pesos, ahora se fue a 4.500 pesos y ya nos avisaron que la semana que viene vuelve a subir. El fiambre aumentó entre un 200% y un 300% en estos últimos meses”.

En el mismo sentido, refirió que hubo marcadas subas en los insumos para elaborar la mesa dulce y los postres en general: “El maple de huevo se fue a 1.600 pesos, el kilo de azúcar está 600 pesos; a la última bolsa de azúcar impalpable de 10 kilos que había comprado la pagué 2.800 pesos y ahora vale 11.000 pesos”, precisó.

Consultado acerca del valor actual de una tarjeta, que el año pasado oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 pesos, según el servicio, indicó que actualmente arranca en 14.000 pesos, aunque remarcó: “Ese es el valor hoy, la semana que viene no sé”. Esta alternativa, según contó, incluye la recepción, primer y segundo plato, postre y la mediatarde o medianoche con barra de tragos; también mesas y sillas, vajilla y los mozos. “Tenemos una opción más económica y hay que hablar de 8.000 o 9000 pesos, pero es un servicio más sencillo y no dura toda la noche”, añadió Ortega, quien mencionó además que para sostener estos precios ya no utiliza gaseosas u otras bebidas de primeras marcas: “La gente misma ahora me pide segundas marcas, me dice que pongamos la gaseosa o el agua menos cara. Y mientras antes me solicitaban alguna marca de vino en particular, ahora me indican que ponga el más económico, y al que le guste bien, y sino mala suerte”, aseguró.

Asimismo, aclaró: “Por ahí las personas buscan economizar pidiendo una pata o dos y algunos sadwichitos, pero esto no abarata costos, al contrario, porque se encarece más al tener que hacer mucha variedad de sándwich y cantidad de otras cosas. Yo les muestro la diferencia y se terminan inclinando por una cena más tradicional”.

Por otra parte, el referente gastronómico observó que la situación económica trajo aparejados otros cambios en los modos de festejar y sostuvo: “Las fiestas antes eran de 100 o 120 invitados y ahora pasaron de ser de 50 a 60 personas. Buscan por ahí que sea lo más reducido posible todo. Muchos no hacen bailes porque no tienen para pagar los impuestos de Sadaic y Aadi Capif. Hacer una fiesta es muy caro, entre pagar el costo del salón si hay que alquilar uno, del Disc jockeys, la decoración, el fotógrafo en el caso de que se contrate a alguno, la habilitación, el policía de tránsito, el adicional. Todas esas cuestiones suman mucha plata. Hoy se nota, por ejemplo, que ya no contratan como antes a alguien para decorar los salones, sino que se las arreglan con lo básico. Y buscan hacerlo al mediodía o durante el día cuando alguna persona cumple 50 años o en los casamientos normalmente también, casi sin música o con música de algún amigo que lleva su parlante para ahorrarse el DJ”.

César Weber lleva más de 30 años a cargo de un servicio familiar que inició su padre en General Ramírez y si bien durante la primera etapa de la pandemia abrió una verdulería al no poder trabajar en lo suyo, hoy retornó a su labor de siempre junto a sus hijos. Al igual que Ortega, aseguró que no es viable hacer un presupuesto con anticipación hoy en día: “En lo que por ahí se puede fijar un precio meses antes y respetarlo es en el servicio en sí, la atención, la vajilla y mantelería. Pero en lo que es el menú, con la inflación que hay, recién dos semanas antes se pasa el precio final”.

“Hoy en día una tarjeta ronda entre los 8.000 y 10.000 pesos. Es difícil calcularlo porque en invierno suele ser floja la demanda del servicio y este año se nota mucho más: recién desde septiembre en adelante tenemos eventos confirmados”, agregó, y en torno a la cantidad de invitados, también advirtió que se redujo en términos generales, y concluyó: “Las fiestas antes se hacían de 200 personas, y ahora son de 80 o 100, que prácticamente es la mitad”.