Sergio Urribarri se jubiló y cobrará 2 millones de pesos

Sergio Urribarri recibió la jubilación como ex gobernador de Entre Ríos y percibirá un haber mensual de unos dos millones de pesos. Hará un acto en Paraná.

Mediante la Resolución N°148 del 10 de enero de 2023, la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le otorgó la jubilación ordinaria común al ex gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por hechos de corrupción y ex embajador en Israel en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández. El trámite terminó de confirmarse administrativamente la semana pasada, por lo cual Urribarri ya es un nuevo jubilado entrerriano.

Urribarri fue intendente de General Campos, en el departamento San Salvador, entre 1987 y 1991. Entre 1992 y 1995 fue diputado provincial. Entre 2003 y 2006 fue ministro de Gobierno, Justicia, Educación y Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos.

En 2007 accedió a la gobernación de Entre Ríos, que ocupó por dos períodos hasta 2015 . En marzo de 2014 se presentó como pre-candidato a Presidente de Argentina por el Frente para la Victoria,, candidatura que finalmente protagonizó Daniel Scioli.

Luego, en enero de 2020 fue designado por el presidente Alberto Fernández como Embajador argentino en Israel, cargo al que debió renunciar en 2022 luego de ser condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Actualmente también cobran la jubilación de la Gobernación el justicialista Mario Moine -que ocupó el Sillón de Urquiza entre 1991 y 1995-, la ex senadora nacional Cristina Cremer (como exesposa del tres veces ex gobernador Jorge Busti) y Martha Jordan, exesposa del radical Sergio Montiel, dos veces mandatario provincial.

Campaña 2023

Urribarri lleva un tiempo recorriendo la provincia y reuniendo a la militancia y la dirigencia justicialista de diversos departamentos de cara a las elecciones 2023. Aunque aún no confirmó si buscará algún cargo y cuál sería, y el peronismo entrerriano no ha tomado ninguna definición electoral a nivel provincial, el ex mandatario camina y se mantiene activo.

En ese marco, este viernes a las 20 su gira pasará por Paraná, donde encabezará un acto en el club Echagüe.