Massa prometió garantizar sueldos y aguinaldo a los gobernadores 

Los jefes provinciales se llevaron el compromiso de Masa para "avanzar en la puesta en marcha de compensaciones que garanticen el pago de sueldos y aguinaldos para el mes de diciembre", según se informó en un comunicado.

De la cita participaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán, de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. También el ministro del Interior, Eduardo 'Wado" De Pedro; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y su par de Provincias en el Ministerio de Interior, Bruno Ruggeri.

foto (46).jpg

Más temprano, en Paraná, Gustavo Bordet, al finalizar el acto de entrega de diplomas a los diputados electos por Entre Ríos, había respondido a las críticas de su sucesor, Rogelio Frigerio, quien manifestó que las cuentas de la provincia no están en orden y que no puede garantizar el pago de sueldos. El mandatario actual le recomendó "trabajar" y "hacerse cargo de los problemas y enfrentarlos".

"Estoy llegando a culminar el mandato con una provincia ordenada en todo sentido", dijo Bordet en rueda de prensa. "Vamos a dejar previstos el pago de aguinaldos y sueldos para la gestión que viene y el 80% del primer vencimiento de la deuda que opera en el mes de febrero, en un hecho inédito: es la primera vez que en un traspaso de mando se deja un fondo de ahorro, en este caso de 47 millones de dólares, para el gobernador que viene", sostuvo.

Bordet.jpg

De todos, modos Bordet admitió que las modificaciones en el impuesto a las Ganancias produjeron un impacto en las cuentas públicas de las provincias. "No veo que haya dificultades en el futuro, aunque sí debo decir: hay medidas que se tomaron desde el gobierno nacional y que fueron votadas en el Congreso de la Nación, como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la Ganancias, que es coparticipable en un 50% y eso produce un gran desfasaje en las arcas de todas las provincias argentinas y Entre Ríos no es la excepción. Esto también me preocupa mucho y estoy dispuesto a trabajar con el gobernador entrante codo a codo para defender que se restituyan derechos coparticipables a la provincia de Entre Ríos".

Antes de la reunión con Massa, los gobernadores de UxP garantizaron que colaborarán con la "gobernabilidad" de la administración del presidente electo Javier Milei, aunque también manifestaron su "preocupación" por la posibilidad de que se frene la obra pública y se vea afectado el sistema de reparto de fondos de la coparticipación, entre otros puntos en los que buscarán "acuerdos" con la nuevas autoridades.