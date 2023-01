Sequía: productores tamberos esperan lo peor para sus animales

Por la sequía, el productor no cuenta con campo y pasturas, y los 60 animales se alimentan de la nada. Reclaman políticas de Estado y un seguro multievento.

La desesperación que vive el hombre de campo golpea de lleno a las economías rurales que se ven muy afectadas y sin salidas por la sequía. No tienen presente y no tienen futuro, y esto tambien repercutirá en la ciudad. El trabajador no sabe cómo hacer para mantener las pequeñas explotaciones agroganaderas. Y en el caso de un productor de Crespo, detalló qué es lo que le pasa con el tercer año de falta de lluvias en la provincia.