Junto con el fin de semana largo de Carnaval o los eventos deportivos que traccionan mucha gente a la ciudad, es una fecha fuerte para el rubro. No obstante, para esta ocasión afrontan el desafío de servir platos con un insumo que escasea a partir de la bajante histórica de los ríos, y ofrecen distintas alternativas para dar respuesta a la demanda, atentos a los requerimientos de los comensales y a las posibilidades del mercado.

En este marco Fausto, referente del histórico bar Flamingo, explicó a UNO: “La economía está complicada y no es tan fácil hacer una variedad muy amplia de menúes de pescado, y como el público tampoco lo exige tanto en realidad, sino más bien pide lo clásico, en Semana Santa no nos vamos mucho más allá de lo que hacemos habitualmente. Sí nos preparamos claramente comprando la mercadería necesaria y reforzamos el personal para que no haya una falta de atención correcta”.

Para Semana Santa el sector gastronómico se prepara con todo.jpg Para Semana Santa el sector gastronómico se prepara con todo Mateo Oviedo/ UNO

A su vez, comentó: “Teniendo el río Paraná y pudiendo hacer tantas cosas con el tema de los peces que hay acá, nos vemos afectados por la bajante y el año pasado no pudimos hacer mucho tampoco, porque había un montón de variedades que no se conseguían. Estamos tratando también de ver eso, considerando precio, calidad y cantidad, porque tampoco conviene comprar dos kilos nomás de un pescado y a medio turno quedarnos sin ese plato y no poder ofrecerlo”.

Acerca de lo que podrán encontrar los visitantes, precisó: “Las empanadas de pescado nunca faltan, y en esta ocasión estamos viendo la opción de hacer un plato con merluza, tipo a la fugazza con un risotto. O sea, irnos un poquito más a lo gourmet, pero sin salirnos lo que es el pescado para la gente que quiera consumirlo debido a esta fecha. A las empanadas de pescado ya las tenemos habitualmente en la carta, más allá de Semana Santa, son grandes y las estamos cobrando 400 pesos”.

“Después, quienes opten por otras alternativas, tenemos las pizzas la comunes a 1.500 pesos, de ahí para arriba, y es todo elaboración propia, con masa que se hace acá”, añadió, y afirmó que además en el local cuentan con platos que ya son un clásico, de los que puede disponer la gente en Semana Santa y también en cualquier fecha, y destacó que los precios son accesibles: “Cada día tenemos un plato habitual con el menú ejecutivo, que cuesta 1.500 pesos e incluye bebida, así que calculo que para la ocasión va a estar entre 1.600 y 1.800 el plato de Semana Santa; no creo que cueste mucho más, porque no buscamos irnos mucho más alto con los precios, sino que la gente pueda consumir algo bueno, y que no sea justo en Semana Santa cuando subimos los precios. Eso es importantísimo”, aseguró.

Los platos con pescado son los más pedidos.jpg Los platos con pescado son los más pedidos Archivo UNO

En este contexto, también refirió: “Nosotros acá tenemos también otro fuerte, que es el Albert, que es un ícono y es característico de Flamingo, que son cuatro triangulitos bien completos y sale 1.300 pesos. Después lo que piden mucho y son una bomba son los sándwich de lomito, que son bien grandes y con pan árabe: hay distintos precios, y el más caro es de 1.650 pesos. En tanto, en opción gourmet, lo más demandado es un plato más elaborado, que son tres medallones de lomo con salsa de hongos y panceta, con guarnición a elección, y cuesta 2.400 pesos.

Acerca de si aumentarán los precios en Semana Santa, manifestó: “Nosotros no hemos tenido todavía aumentos de precios de la carta, porque estamos inclusive renovándola, pero se hace un poco cuesta arriba, porque los proveedores suben los precios cada día y es complicado también tener una carta estable. Sin embargo, tratamos de adecuarnos a la situación, tanto de la gente como la nuestra”.

Alexis, de Live Rock restó bar, coincidió en que “está complicado conseguir pescado de río” y en cuanto a los menúes, señaló a UNO: “Todavía estamos evaluando qué vamos a hacer; empanadas de pescado seguro, que arrancan en 300 pesos cada una. Y como el tema es que hay poco pescado de río, seguramente vamos a largar con algo de mar, como merluza y rabas, que es lo que tenemos. La porción de rabas hoy está a 2.200 pesos”.

Asimismo, observó: “El jueves santo ya empieza a llegar gente a la ciudad y viernes creemos que va a estar todo completo. Muchos piden pescado, pero hay otras opciones. La pizza de muzzarella está desde 1.800 pesos en adelante. Tenemos todos los días desayunos y salen mucho, al plato ejecutivo del día lo que tenemos a 1.800 con una bebida y postre. Y algo muy pedido es la milanesa: es lo que más sale y hoy con fritas está a 1.450 pesos la porción”.

La empanada de pescado de río es un plato que se identifica fuertemente con Paraná..jpg La empanada de pescado de río es un plato que se identifica fuertemente con Paraná. Gentileza: Facebook El Viejo Villalba

José, quien atiende en restaurante Los Quinchos, en la Costanera, también hizo alusión a la gran demanda de Semana Santa y sostuvo: “Nosotros tenemos platos de pescado todo el año, pero cuando llega más gente es el fin de semana largo de Carnaval y en Semana Santa, que buscan estos menúes porque es tradición”.

“Lo que más piden es dorado, boga, pacú, milanesa de armado y otros menúes de pescado. La gente que viene de afuera elige en general el pescado a la parrilla y le agregan alguna salsa: lo comen a la pizza, al roquefort, al verdeo, al puerro”, indicó.

Con respecto al abastecimiento para esta fecha puntual, subrayó: “Hoy me trajeron pescado fresco y lo que no se consigue mucho es boga y dorado, pacú hay porque son de criaderos, y surubí estuvo saliendo y hay”, dijo,

Sobre los precios, afirmó: “La milanesa de armado está a 1.500 pesos, y una sugerencia es la milanesa de pescado con roquefort y guarnición, que está a 1.800 pesos. El pacú debe andar en 2.800 pesos y la boga y el dorado a 2.500, igual que el surubí. Las empanadas está a 350. La porción de rabas para dos sale 2.500 pesos”.

Por último, aclaró: “Eso valen estos platos hoy, porque hay que ver con qué precios van a traer el pescado los proveedores, porque ahora empieza la mayor demanda y juegan con eso”.