"Seguiremos adelante con la autorización de reuniones sociales", dijo el intendente de Crespo

La Municipalidad de Crespo habilitó las reuniones familiares y sociales, con un límite de hasta 15 personas y aunque la misma ministra Rosario Romero le recomendó al intendente Darío Schneider que revea su posición, el funcionario aseguró que seguirán adelante.

Con esta serie de medidas, Crespo es una de las localidades entrerrianas que más avanzó en materia de habilitaciones de actividades de cara a la nueva normalidad post cuarentena.

"Hoy firmamos un decreto autorizando actividades. Esta nueva etapa necesita de nuestra responsabilidad, solidaridad y compromiso", sostuvo el martes el intendente Darío Schneider en su cuenta de Twitter, a través de la cual realizó el anuncio.

El decreto N° 39/2020 dispone la habilitación de reuniones sociales y familiares domiciliarias y con un límite de hasta 15 personas. Asimismo, se resolvió regresar a los horarios comerciales habituales, es decir, sin las restricciones horarias por la pandemia que rigen en otras ciudades. Además se autorizaron las salidas recreativas en la ciudad, con distanciamiento social, sin restricciones horarias ni de edad y tampoco límites de distancia.

La medida causó gran revuelo a nivel provincial, a tal punto que la ministra Rosario Romero calificó que "hubo un apresuramiento" de Schneider.

En diálogo con La Radio de UNO de 97.1 La Red Paraná, el intendente defendió su postura y aseguró que seguirán adelante con la habilitación de reuniones sociales.

"Hace 70 días que estamos en aislamiento, Viendo nuestra realidad y de la Provincia, la situación epidemiológica es ventajosa y eso es gracias al trabajo que se hizo desde el gobierno provincial, desde los municipios y también por la responsabilidad de nuestros vecinos. Es tiempo de que podamos hacer una devolución a todo ese esfuerzo", sostuvo Schneider.

"Salud no es sólo no tener patologías, es necesario tener un concepto más amplio de salud que contemple también lo psicológico. El estrés y la depresión que puede causar no ver a tus familiares directos no es bueno. Es tremendo no poder compartir momentos, sabiendo que en la ciudad nadie esta infectado ni enfermo", aseguró el entrevistado.

