Sector porcino: impacto de las medidas para aliviar costos

porcinos (1).jpg El sector porcino afrontar constantes desafíos

Consultado sobre esta iniciativa, Sebastián Bouzada, presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), explicó a UNO: “Hay que ver bien el alcance de esta medida. Así como ya hubo una compensación anterior que se terminó de pagar hace poco, lo que sale ahora es por el Dólar Soja 3. Son compensaciones que llegan tarde, devaluadas, que no terminan de ser un paliativo mínimo para el productor”.

En este marco, aseguró: “A una producción como la nuestra, todos estos programas de incentivo exportador, como los llama el Ministerio de Economía, no dejan de ser algo que nos han pegado mal. Y ahora se suma el Dólar Maíz, que en la cadena nos pone los números rojos y es alarmante la situación”.

Acerca de si esta medida puntual impactará en los precios, como se viene alertando, analizó: “Nosotros tenemos muchos insumos importados; un 80% de nuestros costos están en dólares, pero la dinámica del precio al consumidor del cerdo es bastante compleja, porque se rige por un mercado muy transparente de oferta y demanda. Es decir, si sobra cerdo, baja el precio; y si falta cerdo, sube. Entonces, a pesar de que esto del Dólar Maíz a nosotros nos impacta en una suba de costos del 10%, como productores no podemos automáticamente aumentar 10% el precio del cerdo, porque no se maneja así el mercado”.

Acto seguido, precisó: “Hoy no vemos que por este tema del dólar maíz el cerdo en pie vaya a subir mañana, pero habrá que ver qué pasa con el mercado. Porque absorber una suba de capón en pie para la industria, y para el comercio también, es complicado. Pero si se traslada el precio al consumidor caemos todos en la misma, y puede caer la demanda”.

No obstante, aclaró: “Sí hay que considerar que los precios al consumidor en todo tienen una gran volatilidad, por la enorme inflación. Hoy la verdad para un carnicero mantener una comercio, con un alquiler, con lo que ha subido la luz, algún empleado que tiene y otros insumos, pegan en la matriz de costo del supermercado, la carnicería, o lo que sea”.

Sector dinámico

Más allá de los fuertes desafíos que atraviesan en la actualidad los productores, el sector porcino sigue registrando un constante crecimiento en la provincia. Así lo confirmó Bouzada: “En Entre Ríos, las estimaciones es que se termine el año con un stock superior a 30.000 madres. Ya somos la cuarta provincia productora a nivel nacional y con estos números nos vamos a seguir consolidando en ese lugar, y la faena va a terminar también cerrando el año con un crecimiento. Según los números del Senasa de mayo, la producción interanual viene creciendo arriba del 7%”.

Cerdo Sector Porcino Chanchos.jpg

En este marco, subrayó: “Ojalá la producción siga creciendo. Para eso tiene que haber ciertas medidas, y todo un contexto realmente distinto al que estamos viviendo hoy. Porque la verdad es que el ánimo del productor es seguir creciendo, ampliando las granjas, pero la realidad es que hoy el pequeño y mediano productor está perdiendo plata con las granjas”.

Las expectativas es que esto se revierta, y sobre esta posibilidad Bouzada evaluó: “Entre Ríos tiene plantas de faena de cerdo. Si bien aproximadamente el 60% de los capones en pie se van de la provincia, y un 40% se industrializa dentro de Entre Ríos, se viene revirtiendo esa situación y faenando cada vez más capones acá. Pero falta mayor inversión para un mayor crecimiento en la cadena industrial y comercial”.

Sobre este punto, indicó: “La financiación es clave para que el sector crezca. Pero las líneas de créditos que hay disponibles no sirven para una producción como la porcina, porque obviamente son a muy corto plazo, con tasas abiertas; no hay nada con tasa fija en peso. Y realmente invertir en una actividad como la nuestra, tomando un crédito con tasas variables, no es lo recomendable. Es un riesgo muy alto”.

Exportar es clave

Con respecto a las exportaciones, el dirigente de Capper aclaró que si bien en porcentaje se viene incrementando, nominalmente “es insignificante”. Al respecto, sostuvo: “El año pasado se exportaron 9.000 toneladas de lo producido en el país. La verdad es que uno ve las cantidades exportadas y son totalmente insignificantes para la producción del sector porcino. Es clave que realmente tengan un peso, hay que apuntar a que constituyan un volumen importante”.

cerdo carne.jpg

Por ahora, el consumo de cerdo se expande en el mercado interno, compitiendo de algún modo con la carne vacuna y el pollo. En torno a esta situación, Bouzada señaló: “La tendencia era que venía bajando un montón el consumo de cortes vacunos, pero de acuerdo a los últimos datos que han salido, repuntó bastante, justamente por el tema de las variaciones de precios que hay entre las tres principales carnes, que son el pollo, cerdo y los vacunos”.

“En este sentido, hay que destacar que el sector porcino sigue creciendo en el consumo por habitante: los datos del Senasa arrojan que son más o menos 17 kilos por habitante al año, pero en realidad hoy deben rondar entre los 20 y los 21 kilos per cápita. La idea es llegar a los 26 kilos en 2030. Es un objetivo bastante ambicioso, pero si logramos afianzar más se puede llegar a lograr”, concluyó.