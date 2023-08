Sebastián Etchevehere: "Nos movió ver el hambre en las calles"

"Por esto, quiero agradecer especialmente el haber compartido este camino de construcción ciudadana donde fuimos confluyendo. Primero, siendo producto del aislamiento en 2020. Luego, uniendo fuerzas con el Vecinalismo. Más tarde, con los partidos que pretendían andar el mismo camino, hasta llegar a Javier Milei", escribió Etchevehere.

Etchevehere.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

"Hemos transitado una larga senda de aprendizaje dentro de un contexto, donde unos pocos tenían permiso para actuar en política. Un cúmulo de personas lleno de pergaminos partidarios e ideológicos, que lo único que hicieron fue gobernar de espaldas a la gente", sostuvo en el escrito.

En otro tramo de la carta, afirmó: "Es verdad lo que se dice: 'En el movimiento está el futuro'. Y en ese movimiento, el proyecto. Nos expusimos sin esperar nada a cambio. Y nos encontramos. Nos movió ver el hambre en las calles. Hombres, mujeres y niños buscando comida en la basura, mientras los políticos corruptos viven envueltos en su mundo de vanidades".

"Aprendimos a no a pedir permiso para actuar cuando se trata de la Casa de Todos. En esa, que era de todos, pero donde ahora dejaron ‘la nada’. Este es un estado de fin de fiesta. Donde la única solución es que vuelva a gobernar la gente común y de buena voluntad", remarcó.

"En este ejercicio tuvimos límites. No nos interesó despojar a nuestros adversarios dejándolos sin posibilidades de competir. Ese superpoder lo ponen ellos en juego con La Caja, las pautas publicitarias millonarias y la estructura", indicó antes de señalar: "No somos oportunistas de épocas electorales, no somos aquellos que recuerdan obras y promesas que vuelven a abandonar cuando se alejan las urnas, para languidecer sin rumbo ni camino. No nos vestimos de una cosa para terminar siendo otra. Confiamos en que es el momento de dar lugar a nuevas fuerzas para recrear nuestro quehacer entrerriano".

Finalmente, sostuvo: "No nos resignamos a seguir en continuas crisis semanales, esperando que se restablezca el bienestar general, que en algún momento existió en nuestra historia, pero no se lo ha visto en las ultimas décadas. Estamos recreando la cultura del trabajo como herramienta que dignifica a cada persona para luego trasladarla a nuestros ámbitos familiares y laborales. El día 14 de agosto estaremos comenzando otra etapa. Entrerrianos, los esperamos para corregir el rumbo y encontrar soluciones. ¡Es palabra!".