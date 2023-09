Sebastián Etchevehere: "Hay una esperanza en cada individuo"

Bunker La Libertad Avanza Sebastián Etchevehere Adrián Laumann.jpg

Diagnóstico

La realidad social y económica de Entre Ríos formó parte de los temas analizados por Sebastián Etchevehere, conforme a la plataforma de gobierno que el dirigente viene elaborando con sus equipos políticos. En primer lugar entendió que “se debe actuar en forma rápida, en los primeros dos años, porque es el tiempo que le va a llevar a Javier Milei normalizar los índices de inflación. A partir de la bonanza que va a generar el levantamiento de las retenciones al sector agropecuario”.

Comparó el lugar que ocupa Entre Ríos respecto de las provincias de la Región Centro y para ello recurrió a un ejemplo del ejercicio de la Medicina: “En Entre Ríos te aplican una carga impositiva que no la encontrás ni en Santa Fe ni en Córdoba. En el caso que seamos gobierno y sabiendo que podemos sufrir situaciones que molesten a otras fuerzas políticas, a los gremios u a otros interesados en esta deconstrucción de ciudadanía, de no estigmatizar un proyecto que tiene que ver con la realidad. Somos parte de un contexto y ese contexto nos lleva a decir que Entre Ríos no es competitivo con sus provincias hermanas. En esos dos años vamos a llevar adelante un proyecto social y económico que nos va a dar fortaleza”.

UNO / Juan Ignacio Pereira

Según el candidato en la provincia se paga el servicio eléctrico “más caro del país, siendo que Entre Ríos es una provincia generadora de energía. Cuando el servicio se genera se vende a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), es decir un organismo nacional que depende de la Secretaría de Energía. Se vende a un precio determinado y ese precio se vuelve a recomprar al mismo organismo tres o cuatro veces más caro. Son cuestiones de sentido común que no las entendemos”.

Desde esa mirada defendió el proyecto político de Javier Milei por contribuir a un modelo “ligado a la libertad. Es un momento de transformación muy fuerte de la ciudadanía y lo está sabiendo aprovechar”.