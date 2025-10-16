Unos 20 expositores de todo el país y la región realizan durante tres días ponencias enmarcadas en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Las ponencias abarcan temas desde la accidentología vial, las nuevas tecnologías, hasta los análisis de muestras forenses.
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Continúa la segunda edición del único Congreso Internacional de Ciencias Forenses del país, que se desarrolla del 15 al 17 de octubre en el CPC.
Cientos de estudiantes de la licenciatura en Criminalística de todo el país, funcionarios policiales y autoridades regionales participaron del II Congreso Internacional de Ciencias Forenses que se desarrolla en la ciudad de Paraná. Este miércoles comenzó con el acto formal de apertura y hubo conversatorios relacionados con la accidentología víal, obtención de ADN y el uso de armas. Este jueves continuará con escenas forenses respecto a la anatomía en general, con el gran cierre de la Banda de la Policía de la provincia de Entre Ríos. El viernes culmirá el Congreso y se podrá disfrutar de ponencias con la presencia de peritos internacionales.
Programa de ponencias
Miércoles
Por la Mañana
-
08:00 a 08:50 - Acreditaciones
09:00 a 10:00 - Acto Formal de Apertura
10:00 a 10:30 - Coffee Break
10:30 a 11:20 - Ing. Troya Santana Sixto (España)
"Introducción y fiabilidad del sistema de registro de datos EDR en los vehículos"
11:30 a 12:20 - Lic. Berón Iván - Lic. Azcue Lázaro (Entre Ríos)
"Variabilidad de la Huella Balística. Una investigación de 10 mil disparos"
12:30 - Cierre
Por la Tarde
-
15:30 a 16:20 - Lic. Agriela Cristian (Uruguay)
"La identificación de armas de fuego con moldeado poligonal y el nuevo estriado GMB de Glock"
16:30 a 17:20 - Bqco. Alonso Marcelo (Chile)
"Obtención de ADN desde piezas dentales sometidas a un sitio de suceso subacuático simulado"
17:30 a 18:00 - Coffee Break
18:00 a 18:50 - Lic. Grinovero Alberto - Ing. Lic. Geretto Pablo (Entre Ríos - CABA)
"Herramientas de prueba digital en la pericia accidentológica"
19:00 a 19:50 - Dr. Rosillo Mario (Misiones)
"La Odorología Forense en la Investigación Criminal, Casuística"
19:50 - Cierre
Jueves
Por la Mañana
-
08:30 a 09:20 - Dra. Maldonado Marta B. (CABA)
"Implicancias de la Odontología en las Ciencias Forenses"
09:30 a 10:20 - Dra. Nora Maidana (CABA)
"Ficología Forense"
10:30 a 11:00 - Coffee Break
11:00 a 11:50 - Lic. Benavidez Noelia - Lic. Rufiner Pamela (Entre Ríos)
"Falanges en Foco: perspectivas anatómicas y funcionales de sus diseños"
12:00 a 12:50 - Lic. Esp. Fernández Marcelo (Córdoba)
"La Justicia en manos de la Ciencia Criminalística, los mismos principios, Tecnología Avanzada"
12:50 - Cierre
Por la Tarde
-
15:30 a 16:20 - Mgtr. Gutiérrez Diego (Argentina)
"La Neurociencia y la neurotecnología combinados con I.A es un alto potencial. ¿Peligro? ¿O innovación?"
16:30 a 17:20 - Bqca. Lic. Arismendi Mariela - Bqca. Es. Herrera Juliana (Entre Ríos)
"Narcomenudeo en Entre Ríos: Adulterantes y/o diluyentes en materiales incautados"
17:30 a 18:00 - Coffee Break
18:00 a 18:50 - Calígrafo Mora Jorge (Neuquén)
"Plasticidad neuronal y gesto gráfico"
19:00 a 19:50 - Perito Romero Marcelo (La Plata)
"Justicia Algorítmica: La inteligencia artificial en la escena del hecho"
19:50 - Cierre
20:00 - Recital de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos>
-
Viernes
Por la Mañana
-
08:30 a 09:00 - Dr. Hermann Steffan (Austria)
"Investigación de accidente de tránsito en vehículos con sensores ADAS"
09:00 a 09:50 - Dr. García Ruiz Andrés (Ecuador)
"Crímenes sexuales: factores que alteran el modus operandi"
10:00 a 10:50 - Dr. Luis Bartolomé Moro (España)
"Cebos de entrenamiento canino 'Zombi': El método seguro y eficaz para la detección de Fentanilo."
11:00 - Cierre Formal