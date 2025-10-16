Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Unos 20 expositores de todo el país y la región realizan durante tres días ponencias enmarcadas en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Las ponencias abarcan temas desde la accidentología vial, las nuevas tecnologías, hasta los análisis de muestras forenses.

Cientos de estudiantes de la licenciatura en Criminalística de todo el país, funcionarios policiales y autoridades regionales participaron del II Congreso Internacional de Ciencias Forenses que se desarrolla en la ciudad de Paraná. Este miércoles comenzó con el acto formal de apertura y hubo conversatorios relacionados con la accidentología víal, obtención de ADN y el uso de armas. Este jueves continuará con escenas forenses respecto a la anatomía en general, con el gran cierre de la Banda de la Policía de la provincia de Entre Ríos. El viernes culmirá el Congreso y se podrá disfrutar de ponencias con la presencia de peritos internacionales.