Uno Entre Rios | La Provincia | Congreso

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Continúa la segunda edición del único Congreso Internacional de Ciencias Forenses del país, que se desarrolla del 15 al 17 de octubre en el CPC.

16 de octubre 2025 · 08:58hs
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Unos 20 expositores de todo el país y la región realizan durante tres días ponencias enmarcadas en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Las ponencias abarcan temas desde la accidentología vial, las nuevas tecnologías, hasta los análisis de muestras forenses.

Cientos de estudiantes de la licenciatura en Criminalística de todo el país, funcionarios policiales y autoridades regionales participaron del II Congreso Internacional de Ciencias Forenses que se desarrolla en la ciudad de Paraná. Este miércoles comenzó con el acto formal de apertura y hubo conversatorios relacionados con la accidentología víal, obtención de ADN y el uso de armas. Este jueves continuará con escenas forenses respecto a la anatomía en general, con el gran cierre de la Banda de la Policía de la provincia de Entre Ríos. El viernes culmirá el Congreso y se podrá disfrutar de ponencias con la presencia de peritos internacionales.

En la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron un dictamen de mayoría para reafirmar las atribuciones del Congreso sobre el empréstito tomado por Argentina. Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Finanzas y la de Presupuesto y Hacienda.

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

frigerio presento el presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras publicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

LEER MÁS: Se viene el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

CONGRESO DE CIENCIAS FORENSES HUELLA

Programa de ponencias

Miércoles

Por la Mañana

  • 08:00 a 08:50 - Acreditaciones

  • 09:00 a 10:00 - Acto Formal de Apertura

  • 10:00 a 10:30 - Coffee Break

  • 10:30 a 11:20 - Ing. Troya Santana Sixto (España)

    "Introducción y fiabilidad del sistema de registro de datos EDR en los vehículos"

  • 11:30 a 12:20 - Lic. Berón Iván - Lic. Azcue Lázaro (Entre Ríos)

    "Variabilidad de la Huella Balística. Una investigación de 10 mil disparos"

  • 12:30 - Cierre

Por la Tarde

  • 15:30 a 16:20 - Lic. Agriela Cristian (Uruguay)

    "La identificación de armas de fuego con moldeado poligonal y el nuevo estriado GMB de Glock"

  • 16:30 a 17:20 - Bqco. Alonso Marcelo (Chile)

    "Obtención de ADN desde piezas dentales sometidas a un sitio de suceso subacuático simulado"

  • 17:30 a 18:00 - Coffee Break

  • 18:00 a 18:50 - Lic. Grinovero Alberto - Ing. Lic. Geretto Pablo (Entre Ríos - CABA)

    "Herramientas de prueba digital en la pericia accidentológica"

  • 19:00 a 19:50 - Dr. Rosillo Mario (Misiones)

    "La Odorología Forense en la Investigación Criminal, Casuística"

  • 19:50 - Cierre

  • CONGRESO DE CIENCIAS FORENSES CUERPO

Jueves

Por la Mañana

  • 08:30 a 09:20 - Dra. Maldonado Marta B. (CABA)

    "Implicancias de la Odontología en las Ciencias Forenses"

  • 09:30 a 10:20 - Dra. Nora Maidana (CABA)

    "Ficología Forense"

  • 10:30 a 11:00 - Coffee Break

  • 11:00 a 11:50 - Lic. Benavidez Noelia - Lic. Rufiner Pamela (Entre Ríos)

    "Falanges en Foco: perspectivas anatómicas y funcionales de sus diseños"

  • 12:00 a 12:50 - Lic. Esp. Fernández Marcelo (Córdoba)

    "La Justicia en manos de la Ciencia Criminalística, los mismos principios, Tecnología Avanzada"

  • 12:50 - Cierre

Por la Tarde

  • 15:30 a 16:20 - Mgtr. Gutiérrez Diego (Argentina)

    "La Neurociencia y la neurotecnología combinados con I.A es un alto potencial. ¿Peligro? ¿O innovación?"

  • 16:30 a 17:20 - Bqca. Lic. Arismendi Mariela - Bqca. Es. Herrera Juliana (Entre Ríos)

    "Narcomenudeo en Entre Ríos: Adulterantes y/o diluyentes en materiales incautados"

  • 17:30 a 18:00 - Coffee Break

  • 18:00 a 18:50 - Calígrafo Mora Jorge (Neuquén)

    "Plasticidad neuronal y gesto gráfico"

  • 19:00 a 19:50 - Perito Romero Marcelo (La Plata)

    "Justicia Algorítmica: La inteligencia artificial en la escena del hecho"

  • 19:50 - Cierre

  • 20:00 - Recital de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos>

  • CONGRESO DE CIENCIAS FORENSES PONENCIA

Viernes

Por la Mañana

  • 08:30 a 09:00 - Dr. Hermann Steffan (Austria)

    "Investigación de accidente de tránsito en vehículos con sensores ADAS"

  • 09:00 a 09:50 - Dr. García Ruiz Andrés (Ecuador)

    "Crímenes sexuales: factores que alteran el modus operandi"

  • 10:00 a 10:50 - Dr. Luis Bartolomé Moro (España)

    "Cebos de entrenamiento canino 'Zombi': El método seguro y eficaz para la detección de Fentanilo."

  • 11:00 - Cierre Formal

Congreso Ciencias Forenses Centro Provincial de Convenciones CPC programa
Noticias relacionadas
parana: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

mes de concientizacion sobre la dislexia: la comprension es clave para una educacion mas inclusiva

Mes de concientización sobre la dislexia: la comprensión es clave para una educación más inclusiva

Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral.

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta.

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Ver comentarios

Lo último

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Uruguay legalizó la eutanasia y marcó un hito en América Latina

Uruguay legalizó la eutanasia y marcó un hito en América Latina

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Ultimo Momento
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Uruguay legalizó la eutanasia y marcó un hito en América Latina

Uruguay legalizó la eutanasia y marcó un hito en América Latina

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Mes de concientización sobre la dislexia: la comprensión es clave para una educación más inclusiva

Mes de concientización sobre la dislexia: la comprensión es clave para una educación más inclusiva

Policiales
Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Ovación
Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

La provincia
Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Mes de concientización sobre la dislexia: la comprensión es clave para una educación más inclusiva

Mes de concientización sobre la dislexia: la comprensión es clave para una educación más inclusiva

Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Dejanos tu comentario