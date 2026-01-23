Uno Entre Rios | La Provincia | sarampión

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

La Municipalidad de Paraná recorre los barrios de la capital para completar el esquema de vacunación de niños, jóvenes y adultos contra el sarampión.

23 de enero 2026 · 22:36hs
La Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria contra el sarampión. 

La Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria contra el sarampión. 

La Municipalidad de Paraná recorre los barrios para completar el esquema de vacunación de niños, jóvenes y adultos contra el sarampión. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo por prevenir brotes y proteger la salud de la comunidad.

LEER MÁS: "El sarampión es la enfermedad más contagiosa que existe en el mundo"

Las tareas de la Municipalidad de Paraná

Según se informó, esta semana se trabaja en el área programática del Centro de Salud San Martín, específicamente en el barrio San Martín, donde se aplicaron 150 dosis. La campaña se centra en la aplicación de las vacunas que protegen contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Promotores de Salud de la comuna de Paraná recorrieron barrio Las Piedras para completar el carnet de vacunación. El viernes se vacunará contra el sarampión en Villa Mabel

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

El CGE prorrogó hasta el 30 de enero la carga del Concepto Anual Docente.

El CGE prorrogó hasta el 30 de enero la carga del Concepto Anual Docente

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, destacó la importancia del sistema de inmunización y sus múltiples beneficios para la salud pública. “Las vacunas son seguras, efectivas y han demostrado ser una de las mejores estrategias para prevenir enfermedades infecciosas. Gracias a la vacunación, hemos logrado erradicar o controlar enfermedades que antes eran comunes y peligrosas”, afirmó la médica.

En ese sentido, subrayó que la vacunación “no solo protege a los individuos, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, lo que ayuda a proteger a aquellos que no pueden vacunarse, como los bebés y las personas con ciertas condiciones de salud”.

Enrique indicó que la Municipalidad “adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se colocan en el tiempo oportuno”.

Centro de Salud San Martín

Respecto a la disponibilidad, detalló que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “se lleva a cabo de forma permanente la vacunación necesaria para toda la población de forma gratuita”.

Además, agregó que la Secretaría de Salud “tiene una actitud proactiva, ya que lleva adelante campañas de vacunación dirigidas a diferentes sectores como adultos mayores, personas en situación de calle y empleados municipales”.

La secretaria también destacó los beneficios de las vacunas más recientes, que son desarrolladas con rigurosos estándares de seguridad y eficacia. “Las vacunas no solo protegen contra enfermedades tradicionales, sino que también se están incorporando nuevas vacunas para enfermedades emergentes. La ciencia avanza y debemos estar preparados”, concluyó.

Más detalles

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, señaló que la campaña se inició a mediados de diciembre con la vacunación del personal municipal y con inmunizaciones en Paraná V, Los Berros, El Perejil y Villa Mabel.

La funcionaria destacó la importancia de controlar los carnets de vacunación: “Hemos tenido una muy buena recepción de la gente, lo que ha contribuido a alcanzar este número de vacunación. Recomendamos la vacunación porque es la única manera de prevenir esta enfermedad”.

A lo que añadió: “Hacerlo no es solo una decisión individual; también se trata de proteger a quienes nos rodean. La inmunidad de rebaño es crucial para mantener la salud pública”.

La semana próxima los equipos de la Secretaría de Salud estarán en el barrio Illia.

sarampión Municipalidad de Paraná Vacunación
Noticias relacionadas
Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad.

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Plan Calle a Calle: comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

Comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Ultimo Momento
Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Policiales
Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Ovación
Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

La provincia
Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

El CGE prorrogó hasta el 30 de enero la carga del Concepto Anual Docente

El CGE prorrogó hasta el 30 de enero la carga del Concepto Anual Docente

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Dejanos tu comentario