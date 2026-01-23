Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

La Municipalidad de Paraná recorre los barrios de la capital para completar el esquema de vacunación de niños, jóvenes y adultos contra el sarampión.

La Municipalidad de Paraná recorre los barrios para completar el esquema de vacunación de niños, jóvenes y adultos contra el sarampión. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo por prevenir brotes y proteger la salud de la comunidad.

Según se informó, esta semana se trabaja en el área programática del Centro de Salud San Martín, específicamente en el barrio San Martín, donde se aplicaron 150 dosis. La campaña se centra en la aplicación de las vacunas que protegen contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, destacó la importancia del sistema de inmunización y sus múltiples beneficios para la salud pública. “Las vacunas son seguras, efectivas y han demostrado ser una de las mejores estrategias para prevenir enfermedades infecciosas. Gracias a la vacunación, hemos logrado erradicar o controlar enfermedades que antes eran comunes y peligrosas”, afirmó la médica.

En ese sentido, subrayó que la vacunación “no solo protege a los individuos, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, lo que ayuda a proteger a aquellos que no pueden vacunarse, como los bebés y las personas con ciertas condiciones de salud”.

Enrique indicó que la Municipalidad “adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se colocan en el tiempo oportuno”.

Centro de Salud San Martín

Respecto a la disponibilidad, detalló que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “se lleva a cabo de forma permanente la vacunación necesaria para toda la población de forma gratuita”.

Además, agregó que la Secretaría de Salud “tiene una actitud proactiva, ya que lleva adelante campañas de vacunación dirigidas a diferentes sectores como adultos mayores, personas en situación de calle y empleados municipales”.

La secretaria también destacó los beneficios de las vacunas más recientes, que son desarrolladas con rigurosos estándares de seguridad y eficacia. “Las vacunas no solo protegen contra enfermedades tradicionales, sino que también se están incorporando nuevas vacunas para enfermedades emergentes. La ciencia avanza y debemos estar preparados”, concluyó.

Más detalles

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, señaló que la campaña se inició a mediados de diciembre con la vacunación del personal municipal y con inmunizaciones en Paraná V, Los Berros, El Perejil y Villa Mabel.

La funcionaria destacó la importancia de controlar los carnets de vacunación: “Hemos tenido una muy buena recepción de la gente, lo que ha contribuido a alcanzar este número de vacunación. Recomendamos la vacunación porque es la única manera de prevenir esta enfermedad”.

A lo que añadió: “Hacerlo no es solo una decisión individual; también se trata de proteger a quienes nos rodean. La inmunidad de rebaño es crucial para mantener la salud pública”.

La semana próxima los equipos de la Secretaría de Salud estarán en el barrio Illia.