Santiago Laumann: volvieron a objetar su postulación al CGE

" Somos un grupo de docentes, estudiantes, referentes de los organismos de DDHH, comunicadores/as, militantes políticos de distintos partidos políticos, referentes gremiales, trabajadores y ciudadanxs de toda nuestra provincia quienes dimos los pasos en tiempo y forma, según lo disponen las normas, para impugnar al Lic. Santiago Laumann ya que no reúne los requisitos necesarios para ocupar el cargo de vocal en el organismo central del CGE por pruebas halladas de su identificación con el negacionismo y la reivindicación del horror y el saqueo de la última dictadura argentina.

Ex ruta provincial Nº 26: licitan tramo Colón - San José

Esta semana los Senadores, en su rol de representar a la ciudadanía, deben evaluar y decidir si darán o no apoyo hacia quienes tienen responsabilidad en la toma de decisiones del sistema educativo entrerriano", expresaron.

Santiago Laumann CGE negacionismo 4.jpg

Luego repasaron una serie de sucesos: "El 22 de marzo se dio la presentación de nota con firmas ante la Mesa de Entradas del Senado para la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores de Entre Ríos. A dicha misiva se sumaron múltiples adhesiones a las impugnaciones a través de más de 150 firmas y correos enviados a la dirección oficial [email protected] (entre las que se destacan las firmas de Víctor Heredia, Rita Segato, Teresa Parodi, etc.) enviados hasta el 04/04/2024 -plazo fijado por la Legislatura- Tratamiento con resoluciones en los Consejos Directivos de Facultades de Paraná de UNER y UADER, repercusión mediática en distintos puntos de la provincia, rastreo de antecedentes de normativas que amparan nuestro reclamo. El 11 de junio se realizaron las Audiencias Públicas ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La crónica institucional del Senado de Entre Ríos no mencionó en ningún pasaje la impugnación que se había realizado sobre su perfil negacionista. Finalmente, en este andar colectivo con 40 años de Democracia, exigimos romper el silencio a toda la ciudadanía y a quienes ejercen la labor de la Legislatura entrerriana que estén a la altura de sostener lo que con tanta lucha y políticas públicas supimos conquistar en la construcción de un Estado de Derecho que afiance la educación al servicio de la defensa de nuestra Democracia", apuntaron.

Finalmente enumeraron el plexo legal que enmarca el reclamo: Ley Nacional N°25.633/2002, Ley Nº 26.085/2006; Ley Nacional de Educación N°26.206/2006 (artículos 3, 92, entre otros relacionados con Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria, Ley de Educación

Ley de Educación Provincia de Entre Ríos

Santiago Laumann CGE negacionismo 2.jpg

Firmas

Red de organismos de DDHH de ER (RODHER): Comisión Permanente de DDHH de Colón, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, H.I.J.O.S. Regional Paraná, H.I.J.O.S. Regional Concordia, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná, Memoria Colectiva de Villaguay, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay. Claudio Guido Puntel, Secretario de DDHH y Cultura de Agmer; Corriente Nacional de la Militancia, Corriente Nacional Martin Fierro, Frente Patria Grande, Espacio Memoria y DDHH Diamante. Memoria para todxs, Secretaria de DDHH CTA de T. Paraná, Agrupación Docente Rodolfo Puiggrós Entre Ríos, Comisión Cesanteados Dictadura Cívico Militar, Movimiento Educadores Entre Ríos, Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries Paraná, ATE Ente Ríos, Ex integrantes equipo Educación, DDHH y Memoria Colectiva (CGE 2010/2023), Asamblea Ciudadana Vecinalista, Partido Solidario Paraná, Darío Barón, director de Derechos Humanos, Municipalidad de Concepción del Uruguay.