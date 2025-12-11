Uno Entre Rios | La Provincia | Santa Anita

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

La Secretaría de Ambiente uhizo un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay

11 de diciembre 2025 · 15:07hs
La Secretaría de Ambiente uhizo un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita

La Secretaría de Ambiente uhizo un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay
La Secretaría de Ambiente uhizo un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita

La Secretaría de Ambiente uhizo un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay

La Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, a través de su Delegación Costa del Uruguay, llevó adelante un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay. La acción se realizó en respuesta a demandas de vecinos de la zona.

El personal técnico acudió junto al secretario de Gobierno local, Javier Heili. El objetivo fue verificar las condiciones operativas y ambientales para intentar establecer las causas de las denuncias vecinales, las cuales se refieren principalmente a la emanación de malos olores que se intensifican durante las épocas de crianza de pollos. Los vecinos señalan que esta molestia se potencia debido a la cercanía de las granjas a sus viviendas.

Sergio Richter, graduado de la UNER ,impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales. 

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Este jueves la Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al Presupuesto 2026.

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

Granja II

El coordinador de la Delegación Uruguay, Alberto Zapata, describió que "esta inspección es parte de nuestro compromiso de atender y dar respuesta a las preocupaciones ambientales de la comunidad. El equipo técnico de la Secretaría ha confeccionado las actas correspondientes y recopilado toda la información necesaria para evaluar la situación de manera integral. Una vez finalizado el análisis de estas actas, se brindarán una serie de recomendaciones precisas a los propietarios de las granjas para mitigar este impacto ambiental y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente".

Granja I

La intervención refuerza el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la convivencia armónica entre las actividades productivas y el bienestar de las comunidades, priorizando la gestión responsable de los recursos naturales y la calidad de vida de los entrerrianos.

Santa Anita granjas Demanda
Noticias relacionadas
La Justicia también dispuso declar la inconstitucionalidad de los artículos 2; 63 y 66 de la Ley de Buenas prácticas de Fitosanitarios, por violación a la cosa juzgada

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

Inicia dentro de pocos días la temporada estival y las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los argentinos comienzan a circular masivamente por las rutas nacionales y provinciales rumbo a sus destinos de vaciones. Estos son los sitios en rutas nacionales y provinciales donde están instalados los radares en la provincia de Entre Ríos. 

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

La esposa del intendente de Colón está estable y una hija será trasladada a Entre Ríos.

La esposa del intendente de Colón está estable y una hija será trasladada a Entre Ríos

exintendente entrerriano conto en facebook que fue condenado por abuso de autoridad

Exintendente entrerriano contó en Facebook que fue condenado por abuso de autoridad

Ver comentarios

Lo último

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Ultimo Momento
Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Policiales
Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Ovación
Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

La provincia
Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Dejanos tu comentario