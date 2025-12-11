Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

La Secretaría de Ambiente uhizo un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay

La Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, a través de su Delegación Costa del Uruguay, llevó adelante un recorrido técnico de inspección en dos establecimientos avícolas de la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay. La acción se realizó en respuesta a demandas de vecinos de la zona.

El personal técnico acudió junto al secretario de Gobierno local, Javier Heili. El objetivo fue verificar las condiciones operativas y ambientales para intentar establecer las causas de las denuncias vecinales, las cuales se refieren principalmente a la emanación de malos olores que se intensifican durante las épocas de crianza de pollos. Los vecinos señalan que esta molestia se potencia debido a la cercanía de las granjas a sus viviendas.

Granja II

El coordinador de la Delegación Uruguay, Alberto Zapata, describió que "esta inspección es parte de nuestro compromiso de atender y dar respuesta a las preocupaciones ambientales de la comunidad. El equipo técnico de la Secretaría ha confeccionado las actas correspondientes y recopilado toda la información necesaria para evaluar la situación de manera integral. Una vez finalizado el análisis de estas actas, se brindarán una serie de recomendaciones precisas a los propietarios de las granjas para mitigar este impacto ambiental y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente".

Granja I

La intervención refuerza el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la convivencia armónica entre las actividades productivas y el bienestar de las comunidades, priorizando la gestión responsable de los recursos naturales y la calidad de vida de los entrerrianos.