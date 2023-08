San Cayetano: Puiggari alertó por el escándalo de la pobreza

San Cayetano: arzobispo Cuerva pidió no privar de la dignidad del trabajo

Una multitud de fieles paranaenses y de poblaciones vecinas se movilizaron y renovaron ayer sus muestras de devoción y fervor por San Cayetano, patrono del pan, de la paz y del trabajo.

el arzobispo de Paraná Juan Alberto Puiggari, fue crítico sobre la situación del mercado laboral, pero también se refirió a la falta de paz y de pan en el país. En una homilía inusualmente dura, sin eufemismos, habló sobre la realidad social, económica y política, y hasta se refirió sobre el acto electoral del próximo domingo.

“Tenemos necesidad de pedir, y mucho”, dijo en el inicio de la homilía. “Sobre todo, por lo que es patrono, por la paz, el pan y el trabajo”, agregó.

Acto seguido, apuntó: “No hay paz en la Argentina, hay mucha rivalidad, violencia, que se manifiesta todos los días. No podemos hacer casi nada sin violencia, desde un partido de fútbol hasta una actividad política”. Por eso, pidió que haya paz en las familias, en barrios, y en la sociedad.

Luego, se refirió al pan: “Siempre lo hemos dicho que es un escándalo que haya tanta pobreza, tanta hambre. El 60% de los niños son pobres; el 43% de argentinos pobres. Que haya hambre en Argentina es un escándalo, nos tiene que doler en el alma”.

Y por último, se refirió al trabajo. Dijo que “el trabajo dignifica al hombre. Uno entiende que a veces las coyunturas llevan a la necesidad de los planes, pero lo idea es el trabajo, porque todos tienen que derechos a vivir con dignidad y a llevar a su mesa lo producido por sus manos. Hoy vivimos un momento extraño con el trabajo, hoy muchos quelo tienen no les alcanza para vivir.

Muchos tienen que trabajar en negro, sin la posibilidad de todos los beneficios que el trabajo les debe dar. Muchos trabajan con sueldos indignos; muchos no consiguen trabajo y muchos han perdido la capacidad de trabajar. Y también a veces faltan manos donde se puede trabajar. Un pueblo sin trabajo no tendrá futuro; no hay recetas mágicas”.

Señaló luego que “duele el alma ver la situación en Argentina”, y sostuvo que “tenemos todo y cada vez estamos peor”.

Por ello, insistió en su pedido a San Cayetano por “paz, pan y trabajo”, e instó a que los argentinos “recuperemos a Dios en nuestras vidas”. “Necesitamos pedir, hay mucha angustia en el corazón de los argentinos, y tenemos que convertirlo en paz y alegría. Pero todos tenemos que ser capaces de hacer algo”.

En esa línea, insistió en la necesidad de “cambiar el clima de los argentinos” y planteó que “la pasividad es pecado, o no hacer nada, porque hay pecados por omisión”.

Finalmente, sobre las PASO del domingo, indicó: “Dentro de unos días tenemos las elecciones. Dios quiera que sean pacíficas, y que cada uno votemos en conciencia ante Dios, no es River-Boca, sino lo que cada uno cree es mejor”.

san cayetano 2023 2.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480, estudió derecho en Padua y después se dedicó al orden sacerdotal. De ahí en más se lo conoció por su oración, caridad y entrega al prójimo.

Él decía que "Dios lo había llamado a realizar una gran obra" así que se trasladó a Roma en 1506 y acompañó al Papa Julio II hasta su fallecimiento.

San Cayetano: el santo patrono del pan y el trabajo

La Iglesia Católica designó esta fecha para recordarlo a él y a sus milagros y la misma coincide con el día de su fallecimiento, un 7 de agosto de 1547 en Nápoles, Italia.

San Cayetano es también llamado "Padre de la Providencia" o "Patrono del pan".

san cayetano 2023.jpg Juan Manuel Hernández / UNO

Todos los7 de agosto, los católicos recuerdan los milagros que realizó durante su vida, principalmente, los relacionados al ámbito laboral. Además, solía focalizarse en las personas más humildes y desprotegidas.