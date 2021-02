Salud: cuidados a mantener con el regreso de las clases

Centro de Referencia Ramón Carrillo Paraná (3).jpg

Regreso a las aulas

La referente del Carrillo indicó que, desde Salud se trabaja articuladamente con Maternidad e Infancia, Centros de Salud y las Direcciones de escuelas para implementar un protocolo de triage muy sencillo que ordene el trabajo e informe a los padres.

Respecto a los cuidados, son aquellos que se han venido enseñando y difundiendo en cada consulta de control de niño sano para sostenerlo en las escuelas donde niños y niñas van a socializar.

“Se hace mucho hincapié en el lavado de manos, el corte de uñas, los utensilios propios no compartidos, el paso del peine fino en los cabellos para que todas las infecciones que tengan que ver con el contacto disminuyan. Estamos en un contexto en que la pandemia sigue y hay que entender que, si bien se comienza a convivir con el virus, es necesario mantener las medidas de higiene y bioseguridad”, explicó.

Dijo también que, en las escuelas, se deberá mantener la distancia y trabajar con menos niños y niñas para que la presencialidad sea viable y no tener rebrotes en las instituciones.

Estar en primera linea

“El periodo de pandemia en la atención primaria ha sido agotador. Es de destacar el trabajo en equipo y en bloque que se realizó antes del comienzo de la cuarentena, sobre bioseguridad y triage para poder hacer la categorización y discernir los tipos de consulta. Hubo mucha dedicación. Se trabajó con corazón en la mano y perdiendo muchos colegas. Y esto no debería olvidarse, sobre todo cuando se está frente a situaciones clandestinas o enojos por los encierros de la cuarentena. Todo eso tenía un porque y los resultados se ven ahora. Mucha gente logró superar el virus por eso debemos seguir siendo respetuosos de todas estas estrategias de salud”, puntualizó.

Desde el centro de Salud Ramón Carrillo se inscribe en los turnos de vacunación a adultos mayores que no tienen acceso a la tecnología para hacerlo online o no tienen familiares que los puedan ayudar. “Hemos creado un sistema para que los agentes sanitarios inscriban a aquellas personas mayores de 70 años que no tienen teléfono o tecnología, ni familiares que le puedan hacer el tramite. Contactamos a referentes barriales para detectar adultos mayores en esas condiciones precarias o con problemas de movilidad para que puedan tener accesoa la vacuna contra el Coronavirus Covid-19”, apuntó.

Contacto: Selva de Montiel 645, Paraná, Entre Ríos

Abierto las 24 horas Teléfono: 0343 427-0323