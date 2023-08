Salidas transitorias a abusador: "La Justicia no puede hablar con liviandad"

El principal motivo del descargo de la familia de B.U, la denunciante, surgió a partir de que la Justicia manifestó que la defensa de Sóñez solicitó una audiencia con la Jueza de Ejecución de Penas donde se habrían citado a la víctima y su madre junto a un abogado -si así lo quisieran- sin la presencia del reo pautada para el 12 de mayo de este año, pero "fracasó por incomparencia de las personas convocadas, pese a estar debidamente citadas" . En este contexto, los familiares indicaron: "No podemos quedarnos callados, porque no se trata solamente de esta víctima, sino con todo un Poder Judicial que se maneja con impunidad. Realmente es terrible. Uno muere con el abuso, tanto la víctima como su familia y se muere un poco más cada vez que pasan estas cosas y se deben afrontar estas decisiones. La Justicia dice que llegó una citación para el 12 de mayo, pero nunca llegó nada, jamás faltamos a una citación y no hubiésemos faltado" .

Asimismo, la familia de la joven cuestionó la falta de respuestas que brindaron a la víctima a la hora de justificar las salidas transitorias del acusado: "Nos gustaría que, así como se comunicaron con UNO, que se comuniquen con la víctima para decir todo lo que dijeron. Tuvieron tiempo de leer el diario, pero cuando la víctima llamó y fue atendida no sabían qué decirle ni le dieron una respuesta concreta". Además, exigieron a la Justicia a que " muestre la citación firmada por la víctima. También la Comisaría de Viale deberá dar explicaciones y hacerse cargo por qué no llegó la citación. Que nos llamen para saber no solo los días que sale este hombre, sino también cuáles son las medidas de seguridad que se cumplen además de la tobillera electrónica, que debe ser lo mínimo. Queremos saber por qué viene en colectivo", exigieron.

"Abusó y vivió como si nada"

Respecto a la información sobre el cese del contrato de trabajo Sóñez por supuestas amenazas y escraches, los familiares indicaron: "La Justicia no puede hablar con tanta liviandad, somos gente pacífica que nunca amenazó ni amenazaría a nadie. Que se diga que el supuesto empleador de Sóñez dio de baja el contrato porque fue amenazado, ¿Cuáles son las pruebas de esto?"

Por otro lado, cuestionaron las distintas fechas de egreso de la cárcel que informó la Justicia: "Ellos dijeron que la salida fue el 29 de junio al domicilio de esposa en Viale, pero esto es imposible pues ella reside en Estación Sosa, localidad cercana a María Grande. Allí hay una mentira, pues él viene a Viale, al domicilio de su hermana. Lo que no dijeron fue que la salida fue se dio en la fecha del cumpleaños de su esposa. La segunda salida que se nombra, el 25 de julio, fue su cumpleaños. Así que salió a festejar".

Por otro lado, los familiares de B.U denunciaron otra situación irregular donde la joven no fue notificada de una salida de su abusador, en 2018, cuando Sóñez inició el cumplimiento de su condena: "Él fue hasta una conocida clínica de Paraná para ver a su hijo y nos enteramos a través de las redes sociales. Pedimos explicaciones y nadie nos supo decir nada, pero 'es un derecho de él'", indicaron y agregaron: "Estos beneficios no vienen desde ahora, sino desde siempre: abusó y vivió como si nada, se hizo la denuncia y él permaneció en libertad. Cuando entró a la cárcel vivió como si nada hubiera pasado. La Justicia se olvida de las cosas pero ahora tiene tiempo de leer una nota en los medios, así que ojalá tenga tiempo de ver todos los casos de abuso".

El descargo de B.U: "Le digo a la Justicia que me ganaron, hagan lo que quieran"

La denunciante de estas irregularidades decidió hacer su descargo a UNO en torno a lo dicho por la Justicia: "Como víctima le digo a la Justicia que me ganaron, hagan lo que quieran. Que sigan los jueces dejando libres a los delincuentes cuando tienen el poder de no hacerlo. Sigan sin pensar en mí y en todas las víctimas, que sigan los psicólogos diciendo que un violador es apto para salir. Estoy cansada y no puedo más".

En este marco, B.U denunció no ser escuchada ni tenida en cuenta por el sistema entrerriano y agregó: "Me citan sólo para informarme, no puedo más que decir que no estoy de acuerdo y volver a mi casa más rota y más muerta". La joven insistió en que la Justicia le hizo llegar una citación para el 12 de mayo y agregó: "Cuando me he comunicado nunca me han dado las respuestas, cuando lo que pido es que expliquen sus decisiones. Sólo me dicen que es en el marco de la ley". Finalmente, la vialense indicó: "Infórmenme por qué medios viene el señor a Viale y con qué medidas de seguridad, así trato de no encontrármelo".