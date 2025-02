Salida de Argentina de la OMS: especialistas analizan el impacto, en un mundo globalizado

Tarragona es además licenciado en Relaciones Internacionales, docente, consultor e investigador, y a la par que describió que “se han alzado cada vez más voces diciendo que el retiro de la Argentina de la OMS tiene que ver también con el recorte para proyectos de investigación que se vienen realizando desde hace mucho tiempo, y con que nuestro país se va a ver cada vez más en la dificultad en acceder a la compra de medicamentos, de vacunas, etcétera, a precios algo más convenientes”, también están presentes los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional para tomar esta resolución, y explicó: “Si bien la OMS no puede imponer políticas públicas de salud y políticas sanitarias a los Estados miembros, y que en el derecho internacional público se sigue sosteniendo que los Estados son soberanos en cuanto a las decisiones políticas, económicas, sanitarias, educacionales y demás cuestiones que diseñan y que aplican dentro de sus propios territorios, producto de esta etapa de globalización los Estados han visto de alguna manera disminuidas esas capacidades soberanas de diferentes maneras. En este marco, aparecen las críticas que el presidente Milei ha manifestado para apoyar el retiro de la Argentina de la OMS, que tienen que ver estricta y fundamentalmente con que esas políticas sugeridas en plena pandemia del Covid durante los años 2020 y 2021: esa cuarentena tan prolongada que la Argentina estableció en nuestro propio territorio no dieron los resultados esperados y se registraron 130.000 muertes, paralización de la actividad económica, degradación de la vida social, enfermedades que nosotros todavía no estamos viendo en su total magnitud, porque evidentemente ese período prolongado de aislamiento trae, por otro lado, también consecuencias a nivel de la salud mental de la población. Y por el otro lado también, dentro de los fundamentos, el presidente Milei dice que la OMS, de alguna manera, obligó a sus Estados miembros a vacunar a la población, cuando de alguna manera también esas vacunas no estaban totalmente probadas o testeadas, que aún hoy en día no se sabe a ciencia cierta cuáles son los componentes de las mismas”.

GUSTAVO TARRAGONA POLITÓLOGO.jpg Archivo UNO

“En definitiva, creo particularmente que hay algo de razón quizás en los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero también es cierto que viviendo en un mundo globalizado hay que establecer de alguna manera políticas y decisiones políticas que tiendan a armonizar la convivencia con el resto de los Estados y de los sujetos del derecho internacional”, afirmó.

Sin embargo, Tarragona también evaluó otro argumento que presentó el gobierno, y lo cuestionó: “El vocero Manuel Adorni ha dicho también que con esta medida la Argentina en cierto sentido recupera soberanía. Pero paradójicamente, por lo menos en mi análisis, es que por el otro lado la Argentina viene negociando ya desde hace algún tiempo algo más o menos prolongado, básicamente a través del Ministro de Economía, y a través de funcionarios técnicos especializados, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y todos sabemos que de alguna manera la concesión de préstamos por parte del FMI supone la adopción de una cierta receta económica, para llamarlo así. Entonces a mí me suena como bastante contradictorio, por lo menos en esos fundamentos, que por un lado se diga que con el retiro de la Argentina de la OMS nuestro país recupera capacidades soberanas, pero por el otro estamos negociando un nuevo préstamo por parte de, en este caso, un organismo económico-financiero también nacido con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual estaríamos perdiendo soberanía”.

Futuro orden internacional

Por su parte, Francisco Devoto, licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Política Pública y Comunicación Política en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, comentó a UNO: “Podemos analizar en términos de colaboración internacional qué implicancia tiene esta medida también en el futuro orden internacional que se está empezando a construir desde Estados Unidos hacia abajo, porque con la nueva presidencia del actual presidente norteamericano, Donald Trump, se advierte un intento de construir un orden internacional con Estados Unidos en replegada, es decir, que cada vez asume menos roles de responsabilidad en las instituciones que el mismo país diseñó para participar en el orden internacional, como pasa con OMS, la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones que son multilaterales en la participación, pero prácticamente unipolares en la confección. Es decir, ahora Trump entiende que esto no le sirve a los intereses de Estados Unidos y está en retirada”.

Francisco Devoto, politólogo.jpg

En cuanto a las repercusiones que esto puede tener para la Argentina, manifestó: “La OMS es un organismo multilateral que colabora en temas sanitarios, y esto implica compra de insumos a precios preferenciales, un nodo de información en emergencias sanitarias y pandemias, y también acuerdos que facilitan la cooperación técnica global, como traer especialistas en ciertos temas, colaboración en aspectos técnicos que Argentina aún no tiene desarrollados, e infraestructura de vigilancia epidemiológica de primer nivel. Si nos preguntamos si necesariamente Argentina va a sufrir un parate en su sistema sanitario o no, hay que decir que si bien la OMS coopera en ciertos temas, esto no afecta directamente al sistema sanitario argentino, que está obviamente regulado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Entonces, se abre un abanico de oportunidades en paralelo y la Argentina, aún sin el apoyo de la OMS, puede fortalecer la relación con una de sus subsidiarias o filiales, que es la OPS, una oficina regional de la OMS en Latinoamérica. Entonces, puede negociar acuerdos bilaterales con países y otros laboratorios para optimizar costos, como la Foreign Trade Administration (FDA) que es de Estados Unidos, con quien se suele tener una relación de cooperación directa y la European Management Agency (EMA), que es europea”.

Pasos formales para dejar de pertenecer a la OMS

En un pormenorizada evaluación sobre los pasos formales para que Argentina pueda dejar de pertenecer a la OMS, Tarragona observó: “Este es uno de los aspectos importantes que me parece que no se ha discutido tanto, o al menos no ha aparecido tanto en los medios o en las entrevistas que se han dado sobre el tema. Entiendo que un simple decreto de necesidad y de urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en este caso, no es la herramienta legal y jurídica más idónea para retirar al Estado argentino de una organización o de un organismo internacional, como es la OMS, Creo que va a ser necesaria una ley que sea aprobada en el Congreso Nacional, con lo cual, si esto es así, vamos a estar en presencia de un complejo sistema de negociaciones donde el Ejecutivo va a tener que trabajar mucho políticamente para lograr la cantidad de votos necesarios para que se apruebe”.

oms.jpg

Asimismo, precisó: “En el derecho internacional público y particularmente en el caso de la Argentina, cualquier adhesión como también el retiro de un tratado internacional requiere necesariamente su tratamiento en el Congreso Nacional, por lo cual creo que ese DNU firmado por el Presidente Javier Milei es como el puntapié inicial, pero que con eso no quedan salvadas las cuestiones formales que hacen al retiro de la Argentina de la OMS”.

Devoto coincidió en que “este es un poco el debate también que se está generando a nivel interno”, y afirmó: “A nivel internacional alcanza con un decreto del presidente, en tanto que la OMS es un organismo al que se puede pertenecer de forma voluntaria, por lo cual también la retira de forma voluntaria. Pero a nivel interno, se debería seguir el procedimiento constitucional que requiere aprobación del Congreso”.

Por otra parte, advirtió: “Participan de la OMS 194 países del mundo, que son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también eso implica que en cualquier momento se puede regresar. Pero no deja de ser una decisión un tanto compleja, porque la política que este gobierno quiere adoptar comprometerá al gobierno que le sigue. Si Argentina deja de pertenecer en estos próximos tres años de gestión a un organismo internacional multilateral en el cual ha estado desde hace muchísimo tiempo y después reingresa, eso también impacta en el prestigio internacional que generan estos espacios de participación, y es también lo que se compromete al tomar decisiones tan drásticas”.

Participación de EEUU y de Argentina

Por otra parte, Tarragona subrayó: “Otro ángulo de análisis interesante es que el peso simbólico del retiro de los Estados Unidos de la OMS es uno, y que tiene el retiro de la Argentina es otro, totalmente diferente. El peso específico de un actor como los Estados Unidos en el sistema internacional es enorme, no es un simple espectador de lo que sucede a nivel mundial, sino que efectivamente es tan importante que establece las reglas de juego del sistema internacional, frente a un país como el nuestro, que no digo que carece totalmente de peso en el sistema internacional, pero en términos de poder por supuesto es infinitamente menor que el de los Estados Unidos. Entonces, una cosa es que uno de los principales países o Estados del mundo se retire de una organización internacional y las consecuencias que eso puede llegar a tener, y otra muy diferente es el retiro de una organización internacional, en este caso la OMS, de un país como la Argentina, que puede llegar a tener efectos, pero son mucho menos importantes que en el caso de los Estados Unidos”.

oms.jpg

Asimismo, Devoto comparó: “Para dar algunos números, la participación de Estados Unidos es fundamental para la OMS. Por eso es que se puede dar el ´lujo´ de abandonar este espacio multilateral y después reingresar. Para el presupuesto bienal, que finaliza en 2025, se proyecta que Estados Unidos aporte aproximadamente 1.000 millones de dólares, y eso es un 15% del presupuesto de la OMS. En tanto, la participación de Argentina ronda en 8 millones de dólares nada más, lo que equivale a un 0,12%. Quiero decir que Estados Unidos, un país precursor de la OMS en tanto miembro fundador, se retira y le quita un 15% de su presupuesto total”.

Alineación con EEUU

Sobre la posición de Milei de imitar a Trump en el retiro del país de la OMS, Gustavo Tarragona refirió: “Para ponerlo en un contexto de análisis quizás más amplio, la política exterior de la Argentina con la asunción del presidente Milei hace ya más de un año tiene básicamente un carácter fuertemente ideologizado, en el sentido de imitar más o menos las mismas decisiones que los Estados Unidos, con una idea de mostrarse como un país confiable. Entonces, podría ser una punta, una clave de análisis para entender que de alguna manera en el establecimiento de muy buenas relaciones con los Estados Unidos, en este caso de alguna manera imitando ciertas decisiones que el presidente Trump viene llevando a cabo desde el primer minuto de su asunción nuevamente al poder, quizás exista una creencia en el PEN de que eso podría redundar en ciertos beneficios para la Argentina”.

milei trump.jpg

Por su parte, Devoto observó: “Esta decisión se vincula un poco a una visión ideológica del mundo que entiende que Argentina tiene que acoplarse a Estados Unidos, país al que los organismos multilaterales ya no les son de utilidad. Esto es muy claro y muy marcado, y se nota más cuando hay presidentes que tienen una personalidad tan extravagante y que hacen de su política interior la base para su política exterior; o hacen de la política exterior una extensión de la política doméstica. Esto a mí como internacionalista me alegra un poco porque permite que hablemos de política exterior, salvo cuando aparece alguno de estos presidentes un tanto estrafalarios como Jair Bolsonaro, Trump o el propio Milei”.

Por último, Devoto reflexionó: “Esto de que Argentina se retire de la OMS también habla de cómo la política exterior tiene que ser pensada de forma estratégica y sin lógicas de alineamiento, que entiendo es un poco lo que se está haciendo Milei al tomar esta decisión: una política de alinearse con Estados Unidos. Lo que tenga el presidente Milei en la cabeza a largo plazo, no lo sé, tal vez haya algún acuerdo, alguna negociación con el presidente de Estados Unidos que repercuta positivamente en la Argentina. Pero lo cierto es que no lo sabemos y que lo que dictan los números y lo que dictamina la participación de Argentina en política exterior indica que esto es, por lo menos, apresurado”.