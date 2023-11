Salarios: gremios piden paritarias con críticas a Bordet y Frigerio

El Frente Sindical pidió paritarias y que no se ponga en dudas el pago de sueldos.

El Frente Sindical reclamó al gobierno de Gustavo Bordet, que el 10 de diciembre deja la administración, que presente una nueva propuesta salarial para que el salario de los trabajadores no queden por debajo de la inflación. Además, cuestionaron al gobernador electo Rogelio Frigerio, quien afirmó que no cuenta con recursos para pagar salarios y aguinaldo.

En ese sentido, señalaron que "el último ofrecimiento de un 8,3% en los haberes de noviembre –a cobrar en los primeros días de diciembre- no reúne esas condiciones, dado que no contiene adelantamientos de pago de incrementos del mes en curso ni con retroactividad ya que en octubre no hubo aumentos así como tampoco la cláusula que había establecido un porcentaje por encima de la inflación. Tampoco se brindan certezas de cómo finalizará el año en lo atinente a los aumentos acumulados frente una inflación inédita en los últimos años".

Enseguida, remarcaron que hablar de salarios es dar cuenta cómo valora una gestión de gobierno a la tarea que cumplen los trabajadores: "Las trabajadoras y trabajadores garantizamos la presencia del estado durante la pandemia, fueron nuestros cuerpos y, muchas veces, nuestros recursos e insumos los que sostuvieron la salud, la educación, los servicios y derechos de las y los entrerrianos. Quienes sobrevivimos no podemos ni debemos permitir que violenten nuestros derechos y nos quieran usar como variable de ajuste".

A renglón seguido, aludieron a Rogelio Frigerio por sus dichos por la herencia que le deja Bordet: "Es inadmisible que en este contexto político, económico y social, ante la angustia que genera en todas y todos los trabajadores la incertidumbre de lo que vendrá, quien estará a cargo del gobierno provincial ponga en duda la percepción de los salarios. Al igual que el gobierno, las y los trabajadores necesitamos previsibilidad".

Reafirmaron además que la paritaria es una herramienta que les permite "afrontar muchos momentos difíciles del presente proceso inflacionario, con base en esos principios de democracia sindical de nuestras organizaciones, lo que le han dado un fuerte contenido desde el protagonismo de las y los trabajadores en cada planteo efectuado por nuestras y nuestros paritarios ante la patronal".

"Esta unidad en la acción del Frente Sindical expresada en los paros de esta semana es un mensaje contundente de cara a cuáles son las demandas impostergables para las trabajadoras y trabajadores, y la agenda que debe ser inmediatamente atendida: Convocatoria urgente a paritarias y garantizar que ningún trabajador ponga en duda su salario y condiciones de trabajo", cerraron.