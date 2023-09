Salario docente: "Según los paritarios, el gobierno está rascando la olla"

La marcha, que se replicó en distintos puntos del país, reunió a un gran número de personas frente a la Catedral nucleados en espacios como el MST-Nueva Izquierda, Libres del Sur, Polo Obrero, entre otras, en el marco de un paro de 72 horas que inició el martes y se extiende hasta este jueves. Diego Zabala , referente de la agrupación Unidad Docente Multicolor, indicó a UNO : "Hoy nos encontramos sosteniendo un reclamo en defensa de la Educación Pública y, en este caso particular, frente al sindicato y al gobierno reclamamos por la modalidad en la que se lleva adelante la discusión salarial. Se habla muchas veces del porcentaje, por ejemplo, del 8% o 7% por encima de la inflación cuando los salarios docentes muchas veces no llegan a la canasta básica, sino que muchas veces están por debajo" .

En este marco, el referente comentó que un docente en promedio gana alrededor de 250.000 pesos cuando los productos de la canasta básica superan los 300.000 pesos o incluso los 400.000 cuando se trata de una familia tipo. Consultado por la expectativa de los resultados de la reunión paritaria, que tendrá lugar a las 11 en la Secretaría de Trabajo, Zabala comentó: "No sabemos realmente lo que nos pueda ofrecer el gobierno provincial porque, según los paritarios, el gobierno está rascando la olla, que hay números en rojo y no hay más presupuesto que para tirar mes con mes, dicen que no hay mucho efectivo" y agregó: "Desde nuestro espacio creemos que sí está ese dinero, pero hay ajuste, es no pagar para que los números cierren y cumplir con los compromisos que asumen el gobierno nacional y provincial con los números fiscales. Creemos que por ahí viene la cuestión".

MARCHA RECLAMO SALARIO DOCENTE 2.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Además, el referente de Multicolor comentó en torno a los anuncios en torno a Ganancias, indicó: "Los docentes no entramos para pagar ganancias, porque los sueldos docentes no alcanzan el millón de pesos. Lo que sí nos afecta es el IVA, que lo pagamos todos los trabajadores a ese 21% en impuesto. Si el pan sube, el 21% se lo lleva el Estado más este impuesto y otros más".

Consultado por la continuidad del plan de lucha en caso que las paritarias no sean satisfactorias, Zabala expresó: "Seguramente habrá un congreso, pero así como Agmer plantea la demanda del 8% y se las ofrecen, la van a aceptar. Nuestra propuesta es seguir sentándose mientras el salario cubra los puntos que detallamos, pero lo que plantea Agmer no alcanza para superar la línea de pobreza".

MARCHA RECLAMO SALARIO DOCENTE.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Por su parte la referente del MST, Sofía Cáceres Sforza, remarcó a UNO la necesidad de "enfrentar a la ultra derecha y el ajuste de hoy": "Hay sectores donde los trabajadores se encuentran sumamente precarizados, los compañeros de movimientos sociales se encuentran bancando el plato de comida, el apoyo escolar o la copa de leche en los barrios y, en este sentido, no se puede continuar con esta profundización del ajuste". Asimismo, hizo referencia al índice de inflación de agosto y agregó: "En este contexto no hay sueldo que aguante, tampoco ningún plan o ayuda".

Finalmente Cáceres Sforza recordó que también se marcha en defensa de la Educación Pública en todos los niveles: "Para que se cumpla el derecho a la Educación Pública debe haber un presupuesto real, salarios docentes acordes, cobrar por encima de la línea de pobreza. Hoy hay paritarias y esperamos que la dirigencia de Agmer esté a la altura de los reclamos de toda la docencia en la provincia que claramente rechaza este ajuste".