Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Continúan los trabajos de transformación en autovía de la ruta 18. La obra abarca 135 kilómetros hasta la intersección con la ruta 20. Los tramos y los desvíos

2 de diciembre 2025 · 11:59hs
Vialidad Nacional continúan los trabajos de transformación en autovía de la RN 18, a lo largo de los primeros tramos que abarcan 135 kilómetros hasta la intersección con la Ruta Provincial 20.

"La ejecución de la Autovía en la RN 18, que se encuentra en la etapa final de construcción, se lleva a cabo en el marco de los lineamientos estipulados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Las tareas tienen como finalidad fortalecer el vínculo entre los nodos logísticos del Litoral y los corredores productivos del centro y norte del país, reduciendo los tiempos y costos operativos, optimizando la circulación del transporte diario de la región", se indicó desde el organismo.

Tramos

En el primer tramo, que se desarrolla entre el A° Sauce Grande y la localidad de Las Tunas, actualmente se trabaja en simultáneo en diversos frentes. Por un lado, en el puente sobre el Arroyo El Espinillo se avanza con la ejecución de cordones cuneta y escaleras de desagüe. Asimismo, en el puente sobre el A° Quebracho se realizan tareas de revestimiento de talud y colocación de barandas flexibles. Además, en el alto nivel de la intersección con la RP 32 se realizan trabajos como movimientos de suelo y broza. A la altura de la localidad de Las Tunas también se trabaja en el movimiento de suelo y la ejecución de carpeta asfáltica.

Ruta 18 autovía obras (5)

Con una longitud de 67,85 km, el segundo tramo se extiende desde Las Tunas hasta la intersección con la RP 20 a la altura del acceso a la localidad de Villaguay. Actualmente se trabaja en el sector de zona urbana de la localidad de Paso de la Laguna (puente peatonal, refugios para detención de vehículos de pasajeros, obras de conducción y desagüe de colectoras y accesos, entre otras tareas). Asimismo, en el resto del tramo se avanza con obras de señalamiento y la colocación de barandas de seguridad, atento a la próxima finalización de ejecución y habilitación total del tramo.

Ruta 18 autovía obras (4)

Desvíos

En tanto se recordó a la población que continúan los desvíos en los accesos a Seguí (Km 31,200 y 33,600) y Viale (km 51,900, 52,800, 53,100 y 54,500), en la intersección con RP 32, y en el Km 89,30. Por este motivo, se recomendó a los usuarios tomar las prevenciones correspondientes, circular con precaución respetando las velocidades máximas recomendadas y atender a las indicaciones de banderilleros y personal de seguridad.

ruta 18 Vialidad Nacional tramos desvío
